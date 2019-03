Pericol în aer! Avion de ultimă generaţie în prim-plan. Statistica neagră nu are nevoie de comentarii

Radu M Oleniuc, cunoscut în mediul online pentru editorialele sale pe diferite teme, a prezentat o statistică alarmantă despre siguranţa zborului cu un avion Boieng 737 MAX 8.





„Boieng 737 MAX 8 a livrat intr-un an si ceva de la primul zbor cam 350 de aeronave × 2 zboruri in medie pe zi × 365 de zile pe an, adica a ajuns la aproximativ 250.000 de zboruri pe an cu toata flota de avioane noi. Rata accidentelor cu pierderea totala a fuselajului este de 8 accidente grave la un milion de decolari, adica a depasit cele mai nesigure avioane din istoria ultimilor 50 de ani, intr-un singur an depasind avioanele rusesti, ce picau exact ca MIG-urile la noi sau in Vietnam.

Imaginati-va ca in fiecare dimineata, in Bucuresti, cand oamenii baga cheia in contact si pornesc masina, la un milion de porniri si plecari din parcare (asta ar fi echivalentul), aproximativ 1400 de oameni mor pe loc. Asa trebuie interpretate aceste statistici. Ati risca sa va mai suiti in masina stiind ca la 1 milion de oameni care pornesc masina dimineata, 1400 de oameni ar fi ucisi zilnic? La avioane analiza e pe decolari si daca aterizeaza, nu e pe numarul de km, nu va mai uitati la brosurile de marketing ale unor bugetari din SNSPA sau FAA ce imping minciuna asta cu flight safety ca sa prinda ei mile gratuite sau fotolii la first class. Nu conteaza distanta parcursa de un sofer (pe autostrada orice idiot poate sa conduca) ci doar numarul decolarilor / aterizarilor si atat. E ca la parcarea laterala - daca una din 10 se lasa cu aripi indoite, atunci soferul ar trebui sa lase pe altcineva. Daca la un milion de gloante trase de o armata, 1400 de soldati s-ar impusca intre ei zilnic din eroare, atunci e clar ca antrenamentul lor este egal cu zero, inutil.

Daca e sa interpretati pe nr de km, Voyager 1 ar trebui sa fie cel mai sigur mijloc de transport din Univers. Insa nu uitati ca in acei ani una din trei rachete nu ajungea in orbita deloc. Acum e mai sigur, evident, insa Elon Musk tot nu are curajul sa lanseze oameni, inca mai face teste, si nu ii ies chiar toate cum a sperat. De Challanger si Columbia nici nu mai zic.

Este clar ca e o problema cu modelul asta de 737 MAX 8, introdus acum, recent, ce a mai avut un accident similar in septembrie. Celalalte modele vechi de 737 sunt relativ ok.

Graficul de mai jos ar trebui sa lamureasca pe oricine. Deja a batut recordul de victime in primii ani, e mai nesigur ca avioanele din anii 60. Desi fuselajul 737-300 e testat si ras-verificat, adica nu ai probleme cu ranforsari, sau oboseala metalului, sau nituri, sau geamuri, sau depresurizari, cum era la inceput. Pur si simplu e vorba de senzori si motoare, probabil "norme de mediu" impuse din cauza unor oengisti retardati ce vor sa reduca emisii sau stiu eu ce alt rahat. Probabil au modificat curbele de putere la motor ca sa se incadreze in nu stiu ce limite, sa falsifice emisiile ca VW, pentru a se incadra in Euro 6 sau altceva.

Teoretic un update la soft ar trebui sa rezolve situatia. Insa din septembrie anul trecut nu au gasit cauza, adica acele fail safe mechanisms nu exista si pe partea de software, adica e fix ce zice Trump”, a scris Oleniuc.

Adio, ora 8 la SCOALA! Se schimba ORA DE START a cursurilor! Schimbarile anuntate de Ministrul Invatamantului!

Pagina 1 din 1