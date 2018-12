Membru în Consiliul de Administraţie al BNR, despre TAXA PE LĂCOMIE: „Raţionamentul Guvernului este foarte curios”

Daniel Dăianu, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a declarat că suprataxarea băncilor anunţată de ministrul de Finanţe este un demers foarte curios, în măsura în care Guvernul face legătura cu ROBOR.





„Vă mărturisesc că am mari dificultăţi în a înţelege logica raţionamentului, întrucât motivaţia aşa cum este construită se învârteşte în jurul unui prag de referinţă, 1,5%, care este considerabil sub rata de politică monetară a Băncii Naţionale şi este evident şi sub ratele care operează în momentul de faţă pe pieţele monetare. Este ca şi cum rata de politică monetară a BNR, care ar fi peste rata de referinţă, deci pragul de referinţă ar fi ceva gândit şi administrat în mod arbitrar de BNR, este chiar incredibilă o asemenea judecată” a declarat Dăianu.

„Se încearcă într-un fel o penalizare, că nu o poţi numi altfel sau este un demers de a aduce ratele pe piaţa monetară la pragul de referinţă de 1,5%. Pentru mine este foarte curios acest raţionament”, a mai precizat reprezentantul BNR.

„Băncile vor reacţiona aşa cum o fac întotdeauna, vor încerca să optimizeze inclusiv pe calea recurgerii la comisioane mai mari, deşi în ultimul timp au redus comisioane, vor restrânge unele operaţiuni, vor căuta să elimine din personal, este o industrie pentru care cheltuielile cu oamenii reprezintă în jur de peste două treimi, chiar trei pătrimi din toate cheltuielile. S-ar putea să stimuleze concurenţa, dar pentru ei, pentru bănci este o măsură care va obliga la o redefinire nu neapărat a modelului de business, că nu cred că astfel se va schimba, eu cred că băncile în România ar trebui să pună mai mult accent pe finanţarea activităţii economice reale, decât a finanţa consumul, dar măsura aşa cum a fost construită acum şi cum este justificată, nu cred că va modifica modelul de business al băncilor în România”, a spus Daniel Dăianu la RFI.

