Sport Bjorn Borg, denigrat de fosta soție. „Un om pierdut. O ruină"







Loredana Berte, fosta soție a celebrului Bjorn Borg (67 de ani), a făcut declarații șocante în Italia despre mare legendă a tenisului.

Loredana Berte, dezvăluiri neașteptate

Bjorn Borg a avut numeroase episoade tulburătoare în tinerețe. Unul dintre acestea este amintit de Loredana Berte în cadrul emisiunii realizate de Francesca Fagnani la Rai2.

„El prefera cocaina în locul meu, iar eu nu am putut accepta asta”, spune Loredana, potrivit Corriere dello Sport.

Loredana Berte a relatat și episodul care a adus-o în pragul divoțului.

„Eram în Florida, când ne-am întors la hotel văd că el ridică telefonul și sună la room service. Cerea două prostituate. Au venit două, îmbrăcate în piele, cu bice la ele. Mi-a spus că trebuie să trecem la un alt nivel.

Loredana Bertè și Björn Borg au fost căsătoriți între 1989 și 1993, după ce acesta și Mariana Simionescu au divorțat în 1984. Între timp, Björn Borg a avut o relație cu modelul suedez Jannike Björling.

Bjorn Borg i-a marcat viața

În 2015, Bertè, o legendă în muzica din țara ei, cunoscută sub numele de "Sophia Loren a rock-ului italian", și-a publicat autobiografia. Ea este o femeie hotărâtă, care a trăit o viață plină de excese, a întâlnit zeci de personalități precum Michael Jackson, Mick Jagger, Woody Allen sau Andy Warhol, fiind adorată și invidiată.

Un capitol al autobiografiei este dedicat lui Bjorn Borg, pe care l-a întâlnit în 1988, la Ibiza. Au trăit împreună "un infern", notează Bertè. Subiectele cele mai sensibile sunt legate de dependențele bărbatului nordic: droguri și sex.

Despre Bjorn Bjorg: „Era un om pierdut. O ruină"

„La începutul anilor '90, obsesia lui pentru cocaină era monstruoasă, devenise iremediabilă. Se transformase într-un pericol social", aşa începe capitolul din carte despre Bjorn Borg.

„La Milano, cobora în stradă şi cerea droguri oricui trecea pe acolo. Avea nevoie. Nu-i păsa de nimic, nici de reputaţie, nici de consecinţe. Într-o zi, când era într-o stare precară, l-am dus la nişte amici transsexuali şi i-am rugat să-l ţină la ei o vreme, ca să evităm scandalul. «Plătesc eu tot, numai luaţi-l de aici!»", povesteşte Bertè.

„O marionetă cu ochelari de soare. Un om pierdut. O ruină" sunt cuvintele folosite de cântăreaţă. Îi cerea bani în efectiv. Îi dădeam cinci milioane de lire şi apoi aflam că luase o cutie întreagă de Rohypnol, drogul violatorilor. Nu se schimba, era mereu la fel. Omul care în 1989 a încercat să se sinucidă şi a scăpat după o spălătură stomacală".

Bjorn Bjorg, considerat unul dintre cei mai mari jucători de tenis

În timp însă, Borg a reuşit să iasă din păienjenişul dependenţelor. Şi-a fondat propria firmă de lenjerie, care în Suedia a ajuns a doua ca faimă, după Calvin Klein.

Bjorn Bjorg este primul om din Era Open care a câștigat 11 titluri de Grand Slam la simplu, cu șase la Openul Franței și cinci consecutiv la Wimbledon.

Borg a câștigat patru titluri consecutive la Roland Garros (1978-81). El a fost primul om din 1886 care a disputat șase finale consecutive la Wimbledon, record depășit de Roger Federer, care a ajuns la șapte finale consecutive (2003-2009). Este singurul om care a reușit să realizeze de trei ori Slamul Canalelor. Borg a disputat de trei ori finalele French Open, Wimbledon și US Open în același an (1978, 1980-81). A câștigat trei titluri majore fără să piardă vreun set în timpul acestor turnee. Cu toate acestea, nu a câștigat niciodată US Open, în ciuda a patru victorii pe locul al doilea.

Borg a câștigat, de asemenea, trei campionate de final de an și 16 titluri Grand Prix Super Series. Borg s-a retras în mod neașteptat din tenis în 1981, la vârsta de 25 de ani. A avut o revenire scurtă și nereușită în 1991.

Bjorn Borg este considerat în general unul dintre cei mai mari jucători de tenis din toate timpurile. A fost clasat de revista Tennis ca fiind al șaselea cel mai mare jucător masculin din Era Open.