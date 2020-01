Tânărul, în vârstă de 22 de ani, locuieşte într-o rulotă la Salastrung, unde a postat un videoclip în care câinii săi, 4 carpatini mari, sfâşie un câine de talie medie, muşcându-l până îşi dă ultima suflare. Ciobăneştii par încurajaţi de stăpân care nu schiţează niciun gest pentru a opri măcelul. Ciobanul , pe nume Bogdan Benţa, a fost ajutat, se pare, de către fratele său, care i-a adus din sat bietul câine care a fost măcelărit. Sătenii spun că l-au avertizat pe tânăr să înceteze cu asemenea distracţii macabre dar acesta i-a ignorant. Ca răspuns la ignoranţa acestuia, sătenii au contactat redacţia Bristriţeanul.ro care a anunţat Poliţia şi Direcţia Sanitară. Inspectoratul Județean de Poliție a demarat o anchetă.

„Vă rog frumos să distribuiți pe toate rețelele de socializare acest criminal. Nu e primul câine pe care îl ucide așa. Băiatul ăsta orice câine vede pe stradă îl aleargă cu câinii până îl prinde și îl ucide. Nimeni din sat nu își poate lăsa câinele dezlegat că îl prinde și îl omoară. În fiecare an când vine acasă cu oile face chestiile ăstea. Îi un tânăr în treaba lui, nu prea bagă în seamă ce zic oamenii. Cu toate animalele pe care le are îi așa. Are acasă vaci, le bate de numa’, cal, orice…Vă rugăm frumos faceți ceva, nu mai suportăm” – a scris aseară în mesageria redacției Bistriţeanul.ro, un sătean îngrozit de cruzimea unui tânăr cioban din Zoreni, comuna Sânmihaiu de Câmpie.

Video-ul şocant se poate viziona aici:

Conform legii, rănirea sau uciderea de animale se pedepseşte cu amendă penală sau închisoare.

