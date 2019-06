Culisele războiului din Justiție. Ce urmează să se întâmple în scandalul care a scindat CSM

Un scandal de proporții este în plină desfășurare în domeniul Justiției, mai precis între ministrul Ana Birchall și președinta CSM Lia Savonea.





Asperitățile sunt mai vechi, nemulțumiri în CSM au apărut încă de la începutul anului, însă ziua de joi a însemnat reluarea ostilităților și formarea taberelor.

Ministrul Ana Birchall a lipsit de la ședința de plen a CSM, la care urma să fie validată Adina Florea în funția de șefă a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Conform CSM, rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi contestate, însă Florea nu poate prelua funcția deoarece plenul instituției nu s-a putut întruni. Acuzată că a boicotat ședința, ministrul Ana Birchall a explicat că în acea zi avea și alte activități și că a transmis asta în timp util conducerii CSM.

Ministrului i s-au raliat și alți magistrați, inclusiv președinta ÎCCJ Cristina Tarcea. Aceasta susține, într-o declarație pentru mainnews.ro. că stabilirea ședințelor și a ordinii de zi în CSM sunt haotice.

„Doamna președinte nu m-a consultat niciodată în legătură cu data la care stabilește sedinta de plen, desi, mai ales atunci cand sunt probleme importante pe ordinea de zi, ar trebui sa o faca. Un membru de drept are si alte indatoriri, nu poate asigura prezenta la CSM prin delegare si are o agenda construita cu mult timp inainte, agenda pe care o respecta. De altfel, in CSM au fost exprimate nemultumiri de către membrii alesi cu privire la stabilirea ședințelor și ordinii de zi. Au fost si situatii in care chiar ședințele de secție au fost convocate intempestiv, chiar în aceeași zi, ședinte de care nu stiam, chiar daca vizau probleme ale ICCJ”, a declarat Cristina Tarcea pentru sursa citată.

Aceeași sursă îl citează pe judecătorul Bogdan Mateescu și el nemulțumit, dar dispus să înțeleagă și accepte anumite situații.

„De la inceputul anului nemultumiri ale mai multor membri CSM referitoare la lipsa de previzibilitate a sedintelor plenului. Este un fapt, s-a intamplat de mai multe ori sa existe reprosuri din aceasta perspectiva. Unii colegi am avut perceptia ca sedinta de plen este fixata mai degraba in functie de disponibilitatea unor membri in dauna altora. Pe de alta parte, este corect sa spun ca pot aparea urgente deosebite, legate de desemnarea unor comisii, ori altele asemenea, care impun respectarea calendarelor prestabilite, astfel incat se impune organizarea rapida a unor sedinte de plen”, a spus Mateescu citat de mainnews.ro.

Patru membri ai CSM, Andrea Chiş, Tatiana Toader, Cristian Mihai Ban și Florin Deac, au somat-o în luna martie pe președinta consiliului, Lia Savonea, să respecte legea privind convocarea şedinţelor şi să explice pe ce criterii selectează lucrările de pe ordinea de zi.

Consiliul Superior al Magistraturii i-a oferit vineri un răspuns Anei Birchall, după ce ministrul Justiției nu a putut participa la ultima ședință a consiliului. În comunicarea oficială, CSM explică punctual și argumentat de ce solicitarea făcută de ministrul Justiției nu poate fi luată în calcul.

Ana Birchall nu a prticipat la ședința CSM de joi motivând că avea „obligații care rezultă din calitatea de ministru al Justiției”. Aceasta a publicat o cerere oficială pe care a trimis-o Liei Savonea, președinta CSM, în care solicita stabilirea unei zi anume a săptămânii pentru ședințele consiliului pentru a fi sigură de prezență pe viitor. În replică, CSM susține că există o zi prestabilită, anume joi, schimbări în acest sens fiind luate doar în cazuri excepționale. În plus, CSM susține că oricum Guvernul se reunește în zile ale săptămânii aleatorii și, astfel, s-ar putea crea situații în care ședințele CSM să se suprapună peste cele ale Guvernului.

Mai jos, puteți citi comunicatul CSM în integralitatea sa.

