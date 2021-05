Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a avut o relație intimă „necorespunzătoare” cu o subalternă de la Microsoft, în 2000 și a demisionat din companie în timp ce o anchetă a relației era investigată de consiliul de administrație. Afacerea a ieșit la iveală după ce angajata în cauză a scris consiliului de administrație Microsoft în 2019 detaliind „afacerea”. Mai mult, amanta a ar fi cerut ca soția lui Gates, Melinda Gates, în vârstă de 56 de ani, să citească scrisoarea.

La momentul respectiv, Gates, în vârstă de 65 de ani, a renunțat brusc la poziția sa în bordul Microsoft în martie 2020, în timp ce ancheta era încă în desfășurare. Consiliul Microsoft a decis că Gates ar trebui să demisioneze după ce relația a fost considerată „inadecvată”, a scris Wall Street Journal. În aceeași zi în care a renunțat la Microsoft, el a anunțat, de asemenea, că renunță la poziția sa în consiliul de administrație al Berkshire Hathaway, condus de prietenul său Warren Buffet.

Într-un comunicat de presă, magnatul tehnologic a spus că va continua să servească drept consilier tehnic al șefului executiv Satya Nadella.

Un purtător de cuvânt al Microsoft a declarat pentru Wall Street Journal: „Microsoft a primit cu îngrijorare faptul că Bill Gates a încercat să inițieze o relație intimă cu un angajat al companiei în anul 2000. Un comitet al Consiliului de Administrație a revizuit reclamațiile, ajutat de o firmă de avocatură externă pentru a efectua o investigație aprofundată. Pe parcursul anchetei, Microsoft a oferit un sprijin extins angajatului care a făcut publice faptele”.

O aventură încheiată „amiabil”

O purtătoare de cuvânt a lui Gates a declarat că decizia sa de a părăsi consiliul nu are nicio legătură cu afacerea amoroasă. „A fost o aventură în urmă cu aproape 20 de ani care s-a încheiat pe cale amiabilă”, s-a transmis despre aceasta. Purtătorul de cuvânt a declarat pentru Wall Street Journal că decizia lui Gates de a părăsi consiliul de administrație nu a fost în niciun fel legată de această chestiune. De fapt, el și-a exprimat dorința de a petrece mai mult timp în acțiuni filantropice, câțiva ani mai devreme.

Dezvăluirile asupra relației extraconjugale a lui Gates, și prima dată când a recunoscut că a înșelat-o pe soția sa, au venit la câteva ore de la cele două anunțuri separate cu privire la destrămarea căsniciei lor.

Ce le făcea Bill Gates femeilor care îi plăceau

New York Times a dezvăluit duminică cum Gates le-a cerut unui număr de două femei care lucrau la Microsoft și fundația sa filantropică să iasă la întâlniri în timp ce era căsătorit cu Melinda.

Times a scris că Gates a mai făcut avansuri unei angajate și în 2006. „Dacă acest lucru vă face să vă simțiți inconfortabil, prefaceți-vă că nu s-a întâmplat niciodată”, i-a scris Gates angajatei, potrivit Times. Femeia i-a luat sfatul și avansul lui Gates nu s-a concretizat în nimic fizic.

Câțiva ani mai târziu, Gates a cerut unei angajate de la Fundația Bill și Melinda Gates, același lucru. Cei doi erau la New York pentru o călătorie de lucru, când i-a spus: „Vreau să te văd. Vei lua cina cu mine?” Femeia a declarat pentru Times că abordarea a făcut-o să se simtă inconfortabil, dar a râs.

Conform ziarului, nu se aștepta ca femeile să sufere repercusiuni profesionale pentru respingerea avansurilor lui Gates. Nu este clar dacă Melinda Gates, care la întâlnit pe Bill la Microsoft la sfârșitul anilor 1980, era conștientă de progresele soțului ei, notează Daily Mail.

Cum a fost protejat un prieten acuzat de hărțuire sexuală

Melinda a fost, de asemenea, supărată de modul în care au fost tratate acuzațiile de hărțuire sexuală împotriva lui Michael Larson, unul dintre locotenenții cheie ai lui Gates și managerul averii sale personale.

Melinda a intervenit și după ce Michael Larsen, omul care a supravegheat extinderea enormă a averii personale a lui Gates printr-un vehicul de investiții Cascade Investment, a fost acuzat de hărțuire sexuală. În 2017, o persoană le-a scris lui Bill și Melindei să se plângă că Larson hărțuia un membru al personalului de sex feminin la un magazin de biciclete deținut parțial de firma de capital de risc Rally Capital, deținută de fostul cuplu căsătorit.

Femeia a ajuns la o înțelegere în 2018, semnând un acord de nedivulgare și primind o plată. Cu toate acestea, Melinda nu a fost mulțumită de rezultat și a ordonat o anchetă independentă. Potrivit New York Times, Larson a fost trimis în concediu în timpul anchetei, dar a fost reintegrat și încă conduce Cascade Investments. dra șocul cel mare pentru Melinda a fost reklațoia soțiului ei cu pedofilul Epstein, care au luat-o prin surpindere, când au fost raportate pentru prima dată în octombrie 2019.

Prietenia cu Epstein, mult mai apropiată decât s-a crezut

The Daily Beast a dezvăluit că Gates ar fi solicitat sfaturi cu privire la căsătoria sa de la pedofilul condamnat Jeffrey Epstein, în timpul zecilor de întâlniri care au avut loc în casa sa din Manhattan, în valoare de 77 de milioane de dolari, între 2011 și 2014. Întâlniri mult numeroase decât fusese raportat anterior. Gates i-a spus lui Epstein că întreaga căsătorie cu Melinda a fost „toxică”, ceea ce ambii bărbați au găsit amuzant.

Vizitele lui Gates în „vizuina” lui Epstein au fost o evadare din căsătorie, potrivit sursei, care a spus că perechea „era foarte apropiată”. Gates a sugerat că Epstein să se implice în organizația filantropică a cuplului, ca să își „reabiliteze imaginea” după condamnarea din 2008 pentru că a solicitat un minor pentru prostituție, potrivit unei persoane care a participat la întâlniri.

Prietenia lor a început în 2011, la trei ani după ce Epstein a pledat vinovat de solicitarea unui minor pentru relații sexuale. Daily Beast a raportat duminică că perechea s-a întâlnit „de zeci de ori” la palatul lui Epstein, din Upper East Side din Manhattan, între 2011 și 2014 – mult mai mult decât se știa anterior. Perechea ar fi discutat despre știință și filantropie, precum și despre glume și bârfe într-o atmosferă de „club masculin”, a susținut Daily Beast.

„Stilul său de viață nu cred că ar funcționa pentru mine”

Melinda Gates și-a avertizat soțul Bill împotriva oricăror contacte suplimentare cu Jeffrey Epstein după ce cuplul a avut o întâlnire incomodă cu infractorul sexual condamnat în 2013. Ea era „furioasă” la relația lui Bill cu Epstein după ce în septembrie 2013 cuplul a vizitat casa orașului Upper East Side al prădătorului.

Întâlnirea sa dovedit a fi un moment de cotitură în relația lui Bill cu Epstein, după ce Melinda s-a exprimat cât de inconfortabil era cu infractorul sexual și a spus că nu vrea să aibă nimic de-a face cu el, au spus sursele. Dar Gates și Epstein au devenit prieteni apropiați în 2011, când Epstein a acordat un fond Fundației Gates și JP Morgan.

Când s-au întâlnit, Epstein petrecuse deja un an în închisoare pentru că a vrut să aibă relații sexuale cu un copil, dar continua să fie bine primit în cercurile înalte din New York.După prima lor întâlnire, Gates a trimis un e-mail colegilor spunând despre Epstein: „Stilul său de viață este foarte diferit și intrigant, nu cred că ar funcționa pentru mine”, arată Daily Mail.

Un purtător de cuvânt al lui Gates a spus că ar fi inexactă caracterizarea întâlnirilor cu Epstein și alții drept filantropice, dar și că „în mod similar, orice afirmație conform căreia Gates a vorbit despre căsătoria sa sau despre Melinda într-un mod disprețuitor este falsă”. În aceeași lună în care New York Times a publicat detalii despre prietenia lui Gates cu Epstein, în 2019, Melinda a început să se consulte cu avocații divorțului, demers care a culminat cu anunțul din această lună că căsătoria lor de 27 de ani s-a încheiat.

Cel mai tânăr miliardar al lumii și petrecerile sale deocheate

Bill era deja un miliardar căsătorit cu Melinda la începutul anilor ’90. El a fondat Microsoft în 1975 și a devenit cel mai tânăr miliardar din lume în 1987, la vârsta de 31 de ani. A cunoscut-o pe Melinda în acel an, când lucra la compania unde a ocupat funcția de CEO. Într-un interviu acordat DailyMail.com, biograful lui Gates, James Wallace, a dezvăluit cum Gates ținea petreceri în care participanții veneau dezbrăcați, în zilele sale de burlac.

Wallace a scris două cărți despre fondatorul Microsoft în anii ’90 și a dezvăluit detalii despre detaliile vieții lui Gates, ca un om singur.

„Mulți dintre acei copii Microsoft de atunci, erau băieți tineri în tricouri pătate de pizza timp de două sau trei zile, în care care lucrau la codul software”, a spus fostul reporter de investigație Seattle Post-Intelligencer. „Apoi, dădeau niște petreceri destul de sălbatice, unde ieșeau și aduceau streipteoze la casa lui Bill. „Nu era un băiat de cor pe atunci, nu era nici doar acest mic tocilar de calculatoare. Avea o viață pe atunci”.

În 1997, a doua carte a lui Wallace despre miliardar, Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace, a descris pretinsele petreceri în pielea goală de la casa lui Gates ‘Laurelhurst, Washington, cu detalii și mai îngrozitoare.

Fostul reporter Post-Intelligencer a scris că mass-media națională dorea să-și păstreze fluxul de tehnologie și povești de afaceri de la Gates și, prin urmare, „nu a scris despre petrecerile burlacilor „sălbatici” pe care președintele băiețel al Microsoft le dădea în casa sa din Seattle”. Gates vizita unul dintre cluburile de noapte nud din Seattle și a angaja dansatoare să vină acasă la el și să înoate goale, cu prietenii săi, în piscina interioară.

Wallace a scris și cum a început relația cu Melinda. „Deși Gates a început să se întâlnească cu franceza [numele de fată al Melindei] în 1988, el a continuat să „joace” pentru o vreme, mai ales când era în afara orașului pentru afaceri, scrie Daily Mail.

Noi date despre divorț

În cererea de divorț a Gates, care a fost depusă luni la Curtea Superioară din Washington – King County, Melinda a cerut judecătorului să dizolve căsătoria „la data menționată în contractul nostru de separare”. Contractul de separare nu a fost inclus în depunere, astfel încât data nu este clară. În absența acordului pre-nupțial, singurul acord referitor la divorț este contractul de separare.

Melinda nu a cerut niciun sprijin pentru soț, dar a solicitat o dată de judecată în aprilie 2022. Cu toate acestea, este probabil că divorțul va fi soluționat fără un proces. Petiția prevede că finanțele aferente celor doi copii ai cuplului sunt abordate în contractul de separare. Documentul a fost semnat atât de Bill și Melinda, cât și de avocații lor.

Atât Bill, cât și Melinda au angajat firme de avocatură puternice pentru a ajuta la divorț. Melinda este reprezentată de o echipă de patru avocați din New York din două firme separate: Cohen Clair Lane Griefer Thorpe & Rottenstreich LLP și Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. Bill este reprezentat de trei avocați din Los Angeles de la Munger Tolles & Olson. Unul dintre avocații fondatori, Charles T Munger, este un partener de multă vreme al prietenului miliardar al lui Bill, Warren Buffett.

Bill a fondat Microsoft în 1975 împreună cu Paul Allen. A ocupat funcția de CEO până în 2000, apoi s-a mutat într-un rol de coordonare, reducând treptat implicarea sa pentru a dedica mai mult timp filantropiei. A ieșit din rolul de zi cu zi în Microsoft în 2008 și a ocupat funcția de președinte al consiliului de administrație până în 2014. Anul trecut a renunțat în totalitate la consiliul de administrație al Microsoft, precum și la consiliul de administrație al Berkshire Hathaway.

Melinda – fiica unui inginer aerospațial și a unei gospodine – s-a născut în Dallas, Texas, în 1964 și a urmat elitista Duke University din Carolina de Nord, înainte de a se alătura Microsoft în 1987. De asemenea, Bill a crescut privilegiat în Seattle, unde s-a născut în 1955. Tatăl său era un avocat proeminent, iar mama sa era în consiliul de administrație al holdingurilor financiare. A renunțat la Harvard pentru fonda Microsoft, în anii 1970.