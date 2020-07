UPDATE: Antena 3 informează că judecătorii din Bari, Italia, au decis că Alina Bica rămâne în arest la domiciliu până va fi extrădată în România.

Surse judiciare au precizat pentru G4Media.ro că judecătorii italieni vor lua o decizie, luni, cu privire la menținerea în arest sau eliberarea Alinei Bica până la extrădarea în România.

Alina Bica va fi audiată de instanța italiană, luni, și își va exprima opinia cu privire la aducerea sa în țară pentru ispășirea pedepsei de 4 ani de închisoare cu executare, din dosarul în care a fost găsită vinovată pentru favorizarea făptuitorului.

În termen de 48 de ore, judecătorii din Italia vor discuta sub ce măsură trebuie să aștepte fosta șefă a DIICOT procesul privind extrădarea sa în România, iar termenul se scurge luni.

Judecătorii au mai multe variante la dispoziție și, după caz, pot fie să îi prelungească arestul Alinei Bica, fie să o elibereze pe cauțiune, fie să o consemneze la domiciliu, au explicat aceleași surse.

Însă, procedurile pentru extrădarea ei din Italia ar putea dura multă vreme (DETALII AICI). Alina Bica are dreptul de a fi judecată în Peninsulă, conform normelor UE, pentru a se stabili o decizie referitoare la solicitarea de extrădare formulată de partea română. Astfel, România ar trebui să transmită formal o cerere în acest sens, prin intermediul Ministerului Justiției.

Pe 26 iunie 2018, Alina Bica a fost condamnată de magistraţii Instanţei supreme la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul în care era acuzată de favorizarea făptuitorului. În acelaşi dosar, fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a fost achitat de judecătorii Instanţei supreme.

Alina Bica a fugit din țară la începutul anului 2018. Inițial, fosta șefă a DIICOT s-a refugiat în Costa Rica, precum prietena sa, Elena Udrea.

Fostă şefă a DIICOT a fost dată în urmărire, după condamnarea definitivă la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul de favorizare a omului de afaceri Ovidiu Tender. Fotografia ei a fost postată pe site-ul Poliţiei Române la secţiunea „persoane urmărite”.

Autoritățile italiene l-au reținut și pe Bene Ioan, urmărit international în baza Mandatului European de Arestare emis de către Tribunalul București, pentru fals sub înscrisuri sub semnătura privată, dare de mita, evaziune fiscală. Acesta are de executat 6 ani și 2 luni închisoare.

Cei 2 urmăriți internațional sunt în custodia autorităților din Italia, urmând a fi prezentați unei instanțe pentru a dispune asupra executării Mandatelor Europene de Arestare și asupra predării către România.