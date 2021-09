Bianca Drăgușanu sfidează regulile de protecție anti-Covid. Ce a făcut în avion, în drum spre Turcia

Ajunse în avion, Bianca și prietenele ei și-au făcut nelipsitele fotografii de rigoare, pe care le-au urcat pe rețelele de socializare, fără să își dea seama, că au încălcat o regulă de bază în vremuri de pandemie.

Frumoasa blondă nu purta mască de protecție, obligatorie la bordul avioanelor de pasageri, pentru a preîntâmpina răspândirea pandemiei de coronavirus. Potrivit unor martori, frumoasa blondă a fost avertizată de o stewardesă.

„A primit avertisment iar Bianca și-a pus imediat masca de protecție, la fel ca ceilalți pasageri din avion. Călătoria a decurs fără niciun fel de probleme”, a spus unul dintre călătorii de la bordul avionului cu care a călătorit Bianca Drăgușanu.

Specialiștii în aviație susțin că în interiorul cabinelor de pasageri, aerul circulă într-un sistem centralizat, iar dacă o persoană strănută și este infectată, este foarte posibil ca virusul să migreze la un alt călător cu ajutorul ventilației.

Bodi a făcut mărturisiri cutremurătoare despre Bianca

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a negat categoric că și-ar fi trimis soția la produs, el însuși fiind acuzat de procurorii DIICOT de proxenetism. Mai concret, Alex Bodi este acuzat că era liderul unei rețele de prostituție de lux, asigurând și servicii de escortă.

Bodi a mai spus că el și cu Bianca Drăgușanu și-au petrecut timpul mai mult prin vacanțe, decât prin București, și că nu avea când să o trimită la produs.

„Doamne ferește, niciodată. Sub nicio formă. Nici nu s-a pus problema de așa ceva. Bianca a fost cu mine, în doi ani de relație, un an jumate numai în vacanță. Nu există nici cea mai vagă urmă de discuție despre așa ceva”, a spus Alex Bodi, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Bodi a mai negat că ar fi mituit un judecător să primească control judiciar și să fie eliberat mai repede din penitenciar, unde a petrecut o perioadă de timp în stare de arest preventiv.

„Mi se pare aberant. Dacă eu eram mituitor, nu mai eram în postura de față. Eu am stat maxim acasă, în arest domiciliar. Nu și-au făcut banii efectul sau ce? Nu s-a pus vreodată problema de a da eu șpagă. Din contra, am și spus că o să am răbdare ca justiția să-și facă treaba. Trebuie să avem răbdare să se facă dreptate, să iasă adevărul la lumină și până în momentul respectiv nu-mi rămâne decât să accept decizia procurorilor și restricțiile care mi se impun. Și în momentul de față sunt sunt control judiciar, nu am libertate deplină”, a mai spus Alex Bodi.