S-a aflat! Ce a putut să facă Bianca Drăgușanu în timpul liceului

Evaluare națională. Bianca Drăgușanu a schimbat trei licee. Blonda recunoaște că a fost un elev problemă, pentru că nici notele și nici comportamentul disciplinat nu o recomandau.





Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai mediatizate persoane publice din România, însă un lucru mai puțin cunoscut a ieșit de curând la lumină.

În vârstă de 37 de ani, fosta parteneră a lui Cătălin Botezatu și Adrian Cristea a schimbat în adolescență 3 licee: unul la Deva și două la Petroșani. Bianca a fost de două ori exmatriculată, după ce a bătut o colegă, iar mai apoi, în urma unui conflict cu un profesor.

În 2002, Bianca a absolvit Liceul Economic Petroșani și recunoaște că nu a fost un elev model: "Pot să spun sincer că nu am rămas niciodată repetentă, în schimb corigentă am fost în fiecare an", a dezvăluit Bianca Drăgușanu.

Bianca nu este singurul manechin care a avut un randament scăzut la învățătură. Valentina Pelinel nici măcar nu și-a luat BAC-ul. În vârstă de 39 de ani, blonda a decis să se dedice carierei de model, iar după revenirea în țară, nu și-a reluat studiile.

