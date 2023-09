Bianca Drăgușanu, anunț neașteptat. După buze, îşi mai micșorează ceva

Bianca Drăgușanu, anunț neașteptat. Unul dintre subiectele discutate în ultimul său interviu cu jurnaliștii de la Cancan, a fost despre operațiile estetice. Aceasta a declarat, spre surprinderea lor, că își va diminua mărimea silicoanelor în luna ianuarie a anului viitor. Pe lângă această intervenție, iubita lui Gabi Bădălău își dorește să revină la o înfățișare cât mai naturală.

Întrebată dacă regretă vreo intervenție estetică, vedeta a recunoscut că sunt anumite lucruri pe care nu le-ar mai face.

„M-ar bate Dumnezeu să zic că regret. Sunt anumite chestii pe care, dacă aș fi putut să dau din nou timpul înapoi, probabil nu le-aș mai fi făcut. De exemplu, nu mi-aș mai fi făcut sânii atât de mari sau nu mi-aș mai fi făcut părul blond niciodată. Pentru că eu, ani de zile, nu am știut nici măcar ce culoare mai am la păr. De trei ani sunt nevopsită și am părul ăsta frumos, fără nicio extensie. Nu regret că mi-am făcut buzele mari, pentru că am dat trendul. Nu regret că mi-am scos din buze, din nou, pentru că am dat trendul, toată lumea a început să își scoată din buze. Sunt experiențe care m-au ajutat să fiu o variantă mai bună a mea”.