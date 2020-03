Deși a trecut doar o lună de la divorțul care a cutremurat lumea mondenă a Capitalei, Bianca Drăgușanu a hotărât să se împace cu afaceristul Alex Bodi.

Împăcarea veni la foarte puțin timp după niște declarații incendiare, în care vedeta admite că „a fost naivă în ceea ce îl privește pe Alex Bodi”.

„Sunt mai vulnerabilă atunci când mă îndrăgostesc, sunt mai naivă, sunt mai toantă așa..Iar el a profitat de lucrul acesta. Eu sunt foarte împăcată cu mine și consider că am făcut tot ce-i mai bine și mai bun, și am dat tot ce-i mai bun în relația asta, i-am demonstrat că sunt o femeie care merită.

Dar mie nu îmi plac schimbările astea de comportament și de atitudine de la o oră la alta, mi se par foarte periculoase, dăunătoare și chiar mă sperie. Tocmai de aceea, vreau să mă retrag demnă din viață. A fost bărbatul vieții mele”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit Cancan.

„Eu l-am respectat, eu l-am iubit, eu consider că am dat tot ce-i mai bun în această relație. Nimic nu este permanent în viață, poate ce simt eu acum, o să îmi treacă, poate și frustrarea lui și atitudine agresivă, fiindcă ea există și este evidentă, o să treacă, pentru că eu nu i-am greșit cu nimic, sper să înțeleagă anumite lucruri, sper să treacă la nivelul următor.

Nu are ce să-mi reproșeze, nici eu nu vreau să îi reproșez ceva, deși aș avea multe de spus și efectiv îmi doresc să mă uite repede. Nimic nu este permanent în viața noastră, stările acestea sunt trecătoare, ceea ce simt acum, cu siguranță, nu voi mai simți mâine, peste o lună, sau peste două.

Cu siguranță, urmează să mi se întâmple lucruri foarte frumoase, fiindcă eu sunt un om extrem de pozitiv și foarte corect, și am să fac exact lucrurile care îmi plac. Nu am nicio datorie la nimeni, nu datorez nicio explicație la nimeni. Vina nu este a lui, ci a mea, în proporție de 90%, pentru că am avut nebuneala să cred că totul va fi perfect între noi.

Noi doi am avut o relație unică, fiindcă eram asemănători, aveam o telepatie și puteam să comunicăm dincolo de cuvinte. Noi doi,cu siguranță, nu ne-am spus ultimul cuvânt”, a mai spus Bianca Drăgușanu până să reînceapă relația cu Alex Bodi.

