Bianca Drăguşanu a fost fată cuminte şi a primit de la Moş Crăciun un cadou în valoare de 24.000 de euro

Bianca Drăguşanu a reușit să-l convingă pe Moş Crăciun că fost o fată cuminte şi acesta a fost generos cu ea. Vedeta a primit un cadou care să să ”ia ochii” tuturor. Şi, desigur, Moşul a verificat „activitatea” Biancăi cu mare atenție.





Moșul a considerat de cuviință că Bianca Drăgușanu merită un cadou de 24.000 de euro, mai exact un ceas Hublot, placat cu aur, de 18 karate, ediție limitată, conform Cancan. ro.

În a doua zi de Crăciun, fosta gazdă „Te vreau lângă mine" de la Kanal D, le-a și arătat fanilor valorosul cadou, care a ajuns cu o zi mai târziu. Deși valoarea ceasului este de 24.000 de euro, acesta nu a impresionat-o cale-afară pe Bianca, așa cum şi-ar fi dorit destinatarul, care a rămas deocamdată misterios. Motivul este foarte simplu, Bianca deține o adevărată colecție de ceasuri scumpe care valorează mii de euro.

„.Bianca mai are un ceas, plin de diamante, făcut pe comandă, care costă 20.000 de euro. Are aroma de vanilie lăsată de cureaua bijuteriei, o fiță dacă stăm să ne gândim. Am văzut-o în ultimii ani cu un ceas alb cu aur roz şi diamante, în valoare tot de 20.000 de euro, dar și cu unul negru cu argintiu și diamante, al cărui preț ajunge la 16.000 de euro", au povestit surse din anturajul vedetei pentru Click

