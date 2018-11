Becali ARE UN RĂZBOI CRUNT cu omul „care a făcut PLÂNGERE cu PIXUL LUI SATAN”. Se poate termina foarte urât pentru latifundiar

Gigi Becali a declarat că avea voie să voteze la Referendumul pentru Familie, iar interdicția primită pentru că a executat o pedeapsă cu închisoarea nu se aplica în acest caz.





Gigi Becali a declarat că avea dreptul să-i exercite votul la Referendumul pentru Familie. Finanțatorul de la FCSB a precizat că nu a cade sub incidența legii care le interzice persoanelor ce au executat pedeapsă cu închisoare, să participe la vot, timp de cinci ani.

„Asta e meteahna. Nu avem inteligenţă, ăsta e neamul nostru! În interdicţie spune clar că nu am voie să aleg pe cineva sau să particip eu la alegeri. Nu spune Nu are voie să voteze. A alege e ceva şi a vota este altceva. Să votezi în ceea ce priveşte Constituția, care consacră trăirea în societate, nu te poate opri nimeni! E chestie de nuanţă, dar nu avem discernământ juridic. Ei fac plângere penală, iar eu fac rugăciune. Şi îmi dă Dumnezeu un judecător bun şi zice: Are dreptate Becali! Cu Hristos şi crucea, îmi dă Dumnezeu judecător şi îl spulberă pe cel care a făcut plângere cu pixul lui Satan", a spus Becali la România TV.

Pagina 1 din 1