„A avut mare noroc că a fost găsit la timp”

Bebelușul are deja două nume: Cristian, deoarece a venit pe lume înainte de Crăciun, și Ștefan, după medicul de gardă care i-a oferit primul ajutor atunci când a fost adus la spital în stare gravă.

Mama care l-a abandonat pe bebeluş are 27 de ani și mai are trei copii. Polițiștii au ajuns la ea în baza declarațiilor făcute de martori. Aceasta a fost dusă la Institutul de Medicină Legală, iar după audieri a fost plasată sub control judiciar.



Situația este extrem de complicată în acest caz, în care acuzația îndreptată asupra mamei este de tentativă de omor, deoarece nașterea nu a fost asistată medical și, prin urmare, nu este înregistrată în nici o unitate spitalicească.

„Chiar dacă starea de sănătate a copilașului pare să fie una bună, echilibrată, faptul că este născut prematur a necesitat folosirea incubatorului cu ajutorul căruia îi sunt monitorizate funcțiile vitale. Bebelușul, născut cu doar câteva ore înainte de a fi abandonat, a avut mare noroc că a fost găsit la timp pentru că exista riscul să moară de frig sau din cauza uor complicații ce pot apărea după naștere dacă nu există supraveghere medicală. Copilul va sta la încubator atât timp cât vor considera medicii”, au explicat surse apropiate anchetei pentru evz.ro.