Bătălie cu macete și bâte într-un bar din Craiova

Imagini t erifiante au f ost surprinse la intrarea într-un club din Craiova. Un interlop a vrut să facă legea cu maceta. Bodyguarzii au sărit și ei cu bâtele.





A u reușit să-l pună pe fugă pe individ, după c e au pul verizat cu spr ay lacrimogen. Într eaga s cena a f ost filmată cu un t elefon mobil, de un mar - tor. P oliția a înc eput o anchetă, după apariția ac estor imagini. În urma vizionării acestor imagini, polițiștii doljeni s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de tulbur area ordinii și liniștii public e și portul f ară drept de obiect e periculoase. Din primele v erificări, est e v orba despr e un tânăr de 24 de ani, din Craiova. Cercetările c ontinuă, pentru st abilirea împrejurărilor în c are s-a pr odus ac est eveniment.

