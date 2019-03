Declarația lui Traian Băsescu redeschide un subiect controversat. Redactorul-șef al EvZ a reacționat imediat. Cine are dreptate?

Armata Română se confruntă cu cel mai mare deficit de personal, iar tot mai multe voci din clasa politică readuc în discuție implementarea unor legi care să readucă stagiul militar obligatoriu pentru tineri.





Situația tensionată din lume, mai ales dintre China, Rusia și SUA, au forțat Armata Română să ia măsuri pentru suplimentarea rezervei strategice de oameni pentru eventuale stări de asediu, de mobilizare, de război, şi de urgenţă în care s-ar putea afla ţara.

Simona Ionescu, redactorul șef al Evenimentului Zilei, a creat un subiect de dezbatere după afirmațiile fostului președinte al României, Traian Băsescu, care este convins că reintroducerea stagiului militar ar fi o alegere bună tocmai din cauza situației tensionate din prezent între puterile lumii.

„Traian Băsescu, intrebat de Tudor Barbu la B1 a raspuns la intrebarea legata de o posibila revenire la satisfacerea obligatorie a stagiului militar. Cu riscul de a pierde multi alegatori - a spus fostul presedinte - cred ca ar trebui discuta aceasta problema si as opta pentru o armata obligatorie de 6 luni, avand in vedere situatia actuala din Europa. 6 luni nu fac rau niciunui tanar, a mai spus Traian Basescu.

Ce parere aveti? Eu am vorbit cu multi tineri, liceeni sau studenti, despre asta. Aproape toti au spus ca nu au de ce sa faca armata fiindca, in caz de conflict, ei pleaca urgent din tara, ca ”doar n-or sa murim ca prostii pentru politicienii astia”. Desi Tara nu trebuie identificata niciodata cu ”politicienii astia”, pe care romanii i-au ales”, a fost mesajul postat pe pagina personală de Facebook de Simona Ionescu.

