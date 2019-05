Băsescu i-a răspuns ironic lui Rareș Bogdan, care îl „ţintise” pe fostul preşedinte cu o remarcă de superioritate

Senatorul Traian Băsescu, viitor europarlamentar din partea PMP, a comentat ironic faptul că Rareş Bogdan a fost propus de liberali ca şef al grupului parlamentarilor români ai PPE în Parlamentul European. PMP cât si PNL fac parte din aceași familie europeană, Partidul Popular. Băsescu a declarat că el nu a prea avut şefi, iar dacă a avut i-a recunoscut numai când au ştiut mai multă carte decât el.





"Am mai văzut jocurile astea făcute. Am văzut declaraţia lui Rareş Bogdan că va fi şeful meu, că a fost nominalizat ca şef al grupului parlamentarilor români. În afară de faptul că sunt un om care nu prea a avut şefi, şi dacă a avut i-a recunoscut când au ştiut mai multă carte decât el", a declarat Băsescu, miercuri, la Colegiul Naţional al PMP, scrie Agerpres. Rareş Bogdan este propus de PNL ca şef al delegaţiei europarlamentarilor români din grupul Popularilor Europeni. Marţi, Biroul Executiv Naţional al Partidului Naţional Liberal a decis ca Rareş Bogdan să fie numit liderul grupului europarlamentarilor PNL. "Biroul Executiv a luat decizia de a-l desemna pe Rareş Bogdan liderul grupului parlamentar al PNL şi nu numai al PNL, ci şi al celorlalte formaţiuni care sunt membre PPE în România, liderul de grup. Am încredere în faptul că Rareş Bogdan se va bate pentru interesele României şi că va conduce grupul parlamentar care reprezintă România în PPE pentru a servi interesele românilor", a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban, la finalul şedinţei Biroului Executiv Naţional al PNL.

Cum arata iubita lui Liviu Dragnea in liceu: Era o FIGURANTA. FOTO

Pagina 1 din 1