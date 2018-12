CE LE-AR FI FĂCUT Băsescu greilor din PSD dacă-i propuneau premier? REPLICI SPUMOASE pentru Iohannis şi Dragnea

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a afirmat duminică seară, în emisiunea lui Silviu Mănăstire, că derapajale recente din politica românească - atât din partea puterii, cât şi a opoziţiei - nu fac bine imaginii ţării. Totodată, fostul lider de la Cotroceni a bifat câteve teme importante în ultima perioadă, printre care se regăsesc duelurile dintre Iohannis şi Coaliţia PSD-ALDE.





„Cum arătăm în faţa Europei când se acuză reciproc de înaltă trădare? Când îl schimbi pe Grindeanu, începe dansul instituţional. Aduceti-vă amintea că şi au pus singuri moţiune de cenzură. Presedintele Iohannis intra in razboaie pe care nu e sigur ca le castiga. Şi eu am avut astfel de razaboaie. Cand exista vorba de atributiunile presedintelui, foarte rar ajungeam la CCR. Şi asa a pierdut dreptul de a avea ultimul cucvant in ceea ce priveste numirea procurorilor A pierdut dreptul de a numi seful ancom. Face greseli care duc la despuierea atributiunilor presedintelui. Nu conteaza daca aici ii da ccr dreptate sau nu.

As mai privi la sfarsit de an la inefiecienta opozitiei. Prea multe orogolii. Va pot spune fara ezitare motivul pentru care liberalii si USR nu au sustinut motiunea in perioada optima, septembrie, octombrie, a fost pentru ca a lansat PMP. Ei, pai ce opozitie serioasa este asta? Ce o fi negociat domnul Orban care tot spunea ca negociaza cu nume din PSD… Cred ca a negociat in nume propriu. PMP nu are forta de negociere. Sa vedem, poate din lectia ultimei motiuni care a facut sa se piarda din orgoliu momentul optim pentru ea, poate tinerii lideri ai opozitiei, Barna, poate si Tomac, nu au nicio sansa nici la alegerile din 2010. Ma uitam ieri la declaratia lui Barna care spunea ca s a gresit si asta e. Fara aliante nu se poate. A fost o speranta ca Ponta a reusit sa rupta o parte din PSD si sa creeze doua partide socialiste, dar Ponta e preocupat mai mult de spectacol si partidul lui e sortit esecului. Deja au inceput mai multi sa si ia drumul inapoi spre PSD, a spus Traian Băsescu.

