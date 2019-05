Noi amănunte despre ce s-a întâmplat în sufrageria lui Oprea. De ce se temeau șefii instituțiilor de forță

Președintele de onoare al PMP, Traian Băsescu, a declarat că nu s-a încercat schimbarea rezultatului alegerilor din 2009 de către musafirii lui Gabriel Obrea din celebra sa sufragerie.





Invitat la emisiunea România 2019, de la Realitatea TV, președintele de onoare al PMP, Traian Băsescu, a declarat că, în noaptea alegerilor din 2009, cei prezenți în sufrageria lui Gabriel Opreai erau foarte speriați.

„Eu nu sunt nemulțumit de activitatea lui Kovesi, ci din momentul în care a înnebunit. Niciun om normal nu organizează spectacolele cătușelor pe care le-a tot organizat din 2015. Este anul rușinii pentru modul în care a funcționat Justiția. Erorile făcute au dus la prăbușirea încrederii în Justiție. S-a ajuns la situația în care procurorii se reclamă unii pe alții pentru formarea de grupuri infracționale organizate.

A fost tandemul Coldea-Kovesi. Ei au cooperat, iar asta i-a dat sentimentul că are acoperit spatele acoperit pentru orice. Nimeni nu are spatele acoperit definitiv când vine vorba de abuzuri. Îl știu destul de bine pe Coldea, dar tandemul dintre cei doi s-a sudat și pe prevederile protocolului din 2009. Acela a creat cadrul de colaborare dintre cei doi. Am aflat de el, ca și de întâlnirile de la K2, atunci când a aflat și presa. I-am atenționat pe Kovesi și pe Maior să nu mai pună în comunicate „cu sprijinul SRI”. M-au înfruntat, erau prea mândri de lucrul ăsta. Eu nu-i apăr. Am multe dubii pe marginea unor prevederi din protocol și pe modul în care s-a concretizat. Problema era ce conținea acel plan de acțiune prevăzut acolo. Lucrurile astea trebuie lămurite.

Nu mi-am pus problema legalității colaborării dintre cei doi pentru că lucrau foarte bine. Era noaptea alegerilor, iar marea anchetă făcută

Ei erau cu sufletul la gură să vadă cine câștigă. Nu s-a făcut nimic pentru alegeri. Erau foarte îngrijorați. Acolo a fost grupul de la vârful puterii. Ei nu știau cui să spună „Să trăiți, domnule președinte!”. Vârful serviciilor s-a implicat în 2014. În mod clar, de aici trebuie trasă o concluzie. Coldea și Kovesi erau disperați să-și găsească o soluție. Eu am adus-o pe Codruța fiindcă am vrut un procuror fără probleme legate de comunsim. Niciodată nu mi-a propus-o nimeni. Eu am pus degetul pe un CV.

Ei și-au epuizat dreptul de a mai fi în vârful structurii. E greu să se întoarcă la rădăcini. Kovesi le-a făcut servicii, nu s-a atins de firmele străine, iar asta i-a adus susținerea internațională. Dosarul Microsoft este un astfel de exemplu.”, a declarat Traian Băsescu.

