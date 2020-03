Conform thesun.co.uk, site-ul Dinky One urmăreşte să dea încredere bărbaţilor care au organul genital mai mic într-o lume în care „presiunea de a o măsura este în creştere”. Astfel, cine nu este atât de dotat din punct de vedere sexual şi are probleme în stabilirea relaţiilor, are la dispoziţie soluţia salvatoare: Dinky One.

Există chiar şi o condiţie eliminatorie: penisul celor care vor să se înscrie pe site nu trebuie să fie mai mare de 5,5 inch. Iniţiatorii acestui proiect inedit speră astfel ca publicul-ţintă să îşi găsească mai uşor partenerele potrivite.

„Imaginea corpului ţine în general de controlul tău, dar mărimea penisului nu ţine de tine decât dacă te operezi. Internetul este împânzit cu promisiuni şi produse false destinate măririi penisului.

Mulţi bărbaţi tineri cred că ai nevoie de un penis de 12 inch pentru a-ţi satisface partenera, dar nu este aşa. Asta nu este adevărat”, a declarat unul dintre reprezentanţii site-ului pe care mărime chiar nu mai contează.

Pe Dinky One s-au încris la început 27.762 persoane, dintre care 27% erau femei, ceea ce arată că în afară de „ofertă” există şi „cerere”pe această piaţă.

„Există femei care preferă un penis mai mic pentru confort”, se arată pe site.

