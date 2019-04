Despre miracole: Un bărbat a căzut de la etajul 47 al unui zgârie-nori din New York și a supraviețuit. Foto în articol

Acest caz prezentat de Morgan Freeman în seria de documentare - Povestea lui Dumnezeu - nu corespunde legilor naturale sau științifice, pentru că ceea ce i s-a întâmplat bărbatului care a căzut în gol de la 150 de metri ţine de supranatural. Ecuadorianul în vârstă de 49 de ani a căzut de la etajul 47, în timp ce curăța ferestrele clădirii Solow Building din New York, Statele Unite.





Moreno a dezvăluit în timpul seriei "Povestea lui Dumnezeu" de Morgan Freeman cum a avut loc acest accident groaznic. El a spus: "M-am trezit dimineața, mi-am luat mașina și m-am dus la muncă. Am ajuns la clădire și am luat liftul până la etajul 47, apoi m-am urcat pe platformă. Apoi am început să coborâm platforma atunci când unul dintre cabluri s-a rupt. M-am agățat de schele și m-am ținut până când s-a rupt un alt cablu".

Moreno a căzut la 150 de metri, supraviețuind miraculos

El a adăugat: "Paramedicii m-au găsit chiar pe schelele care s-au rupt în două. M-au luat de acolo și m-au dus la spital (...). M-am trezit din coma mea pe 24 decembrie, soția mea era lângă mine". "Medicul mi-a spus: ești un muncitor norocos". În timpul incidentului, Moreno şi-a fracturat 10 oase, plămânii au fost zdrobiți având nevoie de de 20 de litri de sânge și de plasmă.

Numai jumătate dintre persoanele care cad de la trei etaje supraviețuiesc, de la zece etaje aproape nimeni

Cu toate acestea, Moreno a sfidat legile naturale şi este convins că ceea ce i s-a întâmplat este un miracol, pentru că fratele său - Edgar - care se afla pe platforma cu el, nu a supraviețuit. El a continuat, "încă nu știu ce să cred că s-a întâmplat". "Fratele meu este o mare pierdere, am fost foarte, foarte apropiaţi. A fost un om grozav, am vrut doar să-l fac să lucreze cu mine să-l ajut pentru că era mai tânăr decât mine și un om bun".

"Cred că Dumnezeu m-a salvat, dar aș vrea să-l întreb de ce eu?" Ce sa întâmplat? De ce? Poate că a fost a doua șansă

Potrivit Express, o investigație a accidentului a arătat că schela nu a fost întreținută corespunzător și că noile cabluri care suţineau platforma pe care stăteau muncitorii pentru a spăla ferestrele clădirii nu au fost fixate corect pe acoperiș. Moreno a primit compensații substanțiale și el și familia sa, apoi s-au mutat în Phoenix, Arizona, SUA. El spune că clima este bună pentru oasele lui atât de afectate după căzătură.

