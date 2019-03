Badea lansează o teorie a conspiraţiei. Ce se ascunde în spatele subiectului anului? Legătura duce la Bruxelles

Vineri, 15 martie, la ora 15:00, timp de 15 minute, Ştefan Mandachi, antreprenorul care a construit primul metru de autostradă în Moldova, a anunţat că va suspenda activitatea în restaurantele pe care le deţine în semn de protest faţă de lipsa autostrăzilor, iar gestul său a fost interpretat de vedeta Antenei 3, Mircea Badea.





Mircea Badea a precizat că vorbește de mai mulţi ani despre problema lipsei autostrăzilor, dar românii nu prea au părut interesați de subiect... până acum când, ca la un semnal din deget, subiectul a devenit viral.

„Eu am avut o preocupare constantă cu autostrăzile și des am invocat subiectei lipsei lor în emisiunile mele. Nu am găsit foarte multă rezonanță. Nu devenise marele deziderat național. Dintr-odată însă.... în 2019, lumea și-a dat seama că are nevoie de autostrăzi. Ce v-a apucat acum așa brusc când pe Kovesi a pus-o sub acuzare?

Este nevoie de autostrăzi în România? Da, este, dar să încerci să deturnezi atenția de la destructurarea sistemului stalinist și securist al lui Băsescu... și iată că se reușește. V-ați dat seama că avem nevoie de autostrăzi fix acum. Toată treaba asta foarte bine călăuzită, operațiune de marketing bună, are un singur scop: deturnarea atenției de la subiectele crâncene despre Kovesi.

În altă ordine de idei, avem nevoie de autostrăzi. Unii dintre noi am îmbătrânit spunând acest lucru, unul dintre noi fiind chiar eu. Alții se duc după fentă și halesc orice momeală dată de băieții șmecheri”, a spus Mircea Badea la emisiunea „În gura presei”.

