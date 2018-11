Scena politică, ARUNCATĂ în AER de Mircea Badea. DEZVĂLUIRI INCENDIARE despre DĂNCILĂ

Mircea Badea, moderatorul emisiunii „În Gura Presei”, a dezvăluit de ce nu o mai poate asculta pe Viorica Dăncilă, premierul actual al României.





„Pe doamna Dăncilă recunosc că o ascult destul de greu, nu mi-e simplu să-i ascult discursul, nu pentru cum e alcătuit sau cum citește, ci din cauza muzicii. Orice spune e după același tipar muzical”, a dezvăluit Mircea Badea, în emisiunea „În Gura Presei”.

El a adăugat: ”Dom`ne, mă enervează și muzica pe care o vorbește doamna Dăncilă, un pic patetică și parcă așa, în subsidiar, dar neagresiv, ușor dojenitoare. Te aduce cumva așa, parcă-ți spune: „nu te mai ocupa cu toate prostiile, uite, asta e important”.

„Doamna Dăncilă, trecând peste muzică, ne-a spus să ne fie bine, să nu fie rău, ci să ne reconciliem cu președintele României. Cu toate dragostea întreb: de ce ar vrea cineva așa ceva? În primul rând e imposibil. Și dacă ar fi posibil, de ce ar vrea cineva așa ceva? Ți se pare că Werner e o persoană digerabilă, cu care ar fi bine să te împaci? Mie mi se pare horror. Eu nu vreau să mă împac cu Werner. Bă, eu nu dau mână cu mână cu Werner, cu #rezist, cu USR, știu, am înțeles, e Centenar, e Ziua Unirii. Înțeleg nevoie de festivism, deși de cele mai multe ori mă enervează. În an Centenar, e necesar, e ok, e în regulă. Înțeleg Marea Unire, am tot respectul pentru toți oamenii care au făcut acest lucru posibil și, cu toată dragostea vă spun, la 100 de ani de atunci, nu mai avem mare legătură cu dânșii”, a mai spus acesta conform DCNews.

