Te-ai fi așteptat la asta? Ce a făcut Brenciu la Bacalaureat. „Asta ar fi fost viaţa mea”

În următoarea lună, absolvenții de liceu vor urma să examenul de Bacalaureat iar cu această ocazie, poate pentru a le da un pic de curaj și inspirație, ori de a îi ajuta pe elevi să învețe din greșelile pe care ei le-au comis la vremea lor, vedetele din showbiz-ul românesc au povestit cu au făcut față examenului de Bacalaureat.





Astfel, Horia Brenciu a povestii că a picat Bacalaureatul la Limba și literature română deoarece a luat nota 4.

„Pe parcursul şcolii, în 12 ani, am avut doar două mici probleme. Prima a intervenit în clasa a IX-a, când am rămas corigent la maatematică. Am luat 2 la matematică, fiindcă n-am fost atent la oră, iar doamna profesoară Banea mi-a zis: „N-o să treci! Nu-ţi dau încă o notă mare ca să faci 5.” Şi-i mulţumesc şi azi pentru asta, căci altfel nu m-aş fi îndrăgostit de matematică”, a mărturisit Brenciu într-un interviu pentru Formula AS.

„Iar a doua problemă s-a petrecut la Bacalaureat, pe care nu l-am luat din prima: totul a fost perfect în ordine, atât doar că, la proba scrisă de la Română, m-am apucat să introduc în lucrare nişte chestii nelalocul lor, doar pentru că mi s-au părut interesante. Şi-am primit nota 4. Aşadar, ambele probleme au fost cauzate de tinereţea mea revoluţionară, care a dat să-şi manifeste rebeliunea când nu era locul şi timpul. Că şi rebeliunea trebuie să aibă un cadru al ei! Însă îi mulţumesc destinului că n-am luat Bacalaureatul decât la a doua încercare, în toamnă!”, a continuat Brenciu.

„Dacă-l luam din prima, acum noi nu mai discutam: aş fi intrat imediat la Conservator şi aş fi pornit-o pe o cu totul altă rută. Aş fi ajuns la Teatrul Muzical din Braşov, poate şi la Teatrul Dramatic, dacă aş fi urmat şi nişte cursuri de actorie adiţionale, şi asta ar fi fost viaţa mea: aş fi rămas în oraşul natal, cu o carieră desfăşurată doar pe plan local. Aşa, am luat bac-ul în toamnă, am intrat în corul „Astra”, un cor de cameră mare, foarte puternic şi valoros, apoi mi-am făcut şi un cvartet muzical de băieţi, de care eram foarte mândru, dar pe care l-am părăsit pentru o trupă de rock. Între timp am urmat cursuri de pian şi de canto”, a mai povestit Brenciu, scrie Wowbiz.

