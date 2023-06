Baba Vanga a greşit profeţia despre România

Presa liberă, fără de care nu poate fi concepută o socitate democratică, în multe dintre țările lumii, practic, nu mai există. Câinele de pază al democraţiei, ori a murit, ori a turbat. Suntem victimele manipulării, suntem victimele unor știri care ne induc teama. Suntem victimele unor ştiri care ne fac să nu mai credem în ziua de mâine şi în viitorul copiilor şi nepoţilor noştri. Sunt țări în pericol să dispară de pe hartă. Sunt popoare care sunt în pericol să rămână fără casa lor, adică fără patrie.

Vremurile sunt acum ca apele Atlanticului bântuite de cicloane. Şi corabia numită România, navighează în derivă pe aceste vremuri tulburi. Iar noi, în loc să găsim un căpitan și un echipaj dârz care să pună mâna pe cârmă și să poarte prin această furtună țara noastră, privim către bărcile de salvare și ne uităm peste punte, să vedem dacă nu cumva apa este prea adâncă sau prea rece.

Din păcate, în aceste vremuri tulburi, România este într-o criză feroce de lideri.

Pentru că mai mereu ne place să ne însușim ceea ce ne convine, ceea ce ne sună bine şi ne dă speranţă, mărturisesc sincer că am început și eu, în urmă cu ceva timp, să-mi pun speranţa, chiar dacă la o judecată lucidă ar putea fi o prostie, inclusiv în două profeții pe care le-am auzit despre România.

Una este a celebrului prezicător indian R.A. Gupta Swami, care, în anul 2004, aflat în vizită în Bucovina, a profeţit: „Ceea ce mi-a purtat de curând paşii spre binecuvântatul pământ al Bucovinei este mai ales faptul că, într-un viitor nu prea îndepărtat, de aici va porni la întâlnirea cu destinul său cea mai puternică personalitate politică pe care s-ar părea că în curând o va cunoaşte mileniul care a început. Am venit astfel să mă familiarizez şi eu cu aceste sfinte locuri, de unde va porni să acţioneze cel despre care am putea spune că va fi Mântuitorul omenirii viitoare… Şi acum, în urma vizitei mele, trebuie să recunosc că acesta are multe circumstanţe favorabile. Spun aceasta după ce, de curând, am vizitat stâlpii spiritualităţii româneşti, care sunt în mod genial concretizaţi în incomparabilele opere de artă care sunt mănăstirile Moldovei.”

Cea de a doua profeție este a nu mai puțin celebrei Baba Vanga. Mi-am însușit-o cu speranță și pe aceasta: „Din Bucovina se va ridica un om plin de o mare credinţă în Dumnezeu şi bun, care va fi tare ca o stâncă. Totodată, el va fi o mână de fier, un om foarte înţelept şi drept, de nimeni cunoscut aşa până la acea dată. El va opri ca prin miracol prăbuşirea naţiunii române şi tot el o va înălţa ca să ajungă în fruntea statelor de pe glob. România va ajunge astfel cu ajutorul lui, în scurt timp, la cea mai mare extindere teritorială din întreaga sa existenţă şi la cea mai mare înflorire economică”.

Desigur că mi s a părut exagerat faptul că România va ajunge la cea mai mare extindere teritorială din istoria ei. Dar, pentru că numele Bucovinei apărea că ambele profeții, un pic de speranță totuşi am avut.

Când am sărbătorit o sută de ani de la Marea Unire, mi-am spus că poate acum a venit momentul. A venit şi vremea noastră. Că o dată la o sută de ani, Dumnezeu își întoarce fața și către România. Pentru că după părerea mea, din 1918 încoace, României nu i s a mai întâmplat nimic bun.

Acum însă, cu tristețe, încep să mă îndoiesc de aceste două profeții. Şi a indianului, și a babei Vanga. Pentru că România, la ora asta, trebuie să o repet, deşi o ştim şi o simţim cu toţii, navighează în derivă. Argumentele pentru această afirmație le cunoaşteţi foarte bine și dumneavoastră. Președintele Klaus Iohannis este preocupat mai mult de făcut excursii, decât de soarta țării. Despre premierul Nicolae Ciucă, ce să vă mai spun. Am crezut, ca și un profețiile celor doi, că dacă va veni un militar călit la școala NATO, care s-a confruntat cu nebunia teatrelor de război, va ţine cârma țării ăsteia în mână cu onoare, demnitate și tărie. M-am înșelat!

Nu știu ce a făcut generalul Ciucă pe la NATO, dar am început să cred că dacă ar fi fost implicat în vreun conflict armat, până când ar fi gângăvit ordinele era demult încheiată conferința de pace. Dacă astfel de generali ar fi condus armatele care se află în conflict la granițele României, eu cred că pentru prima dată în istoria omenirii ar fi avut un război în care ambele tabere ar fi pierdut. Cine l-ar putea înlocui pe domnul Ciucă? Domnul Marcel Ciolacu. Vi s-a părut vreodată că, de când se află în prim planuri politicii românești, domnul Ciolacu a venit cu vreo propunere genială pentru soarta ţării noastre, în spatele căreia să ne aliniem cu toții să punem umărul la îndeplinirea ei? Nici vorbă de așa ceva.

Așadar, cu tristețe, trebuie să constat că prin aceste vremuri mai mult decât învolburate, România plutește în derivă. Iar noi bănănăim de la un capăt la altul al punţii, purtați de valurile pe care nu știm cum să le înfruntăm.

Marele Petre Țuțea ne îndemna cu amărăciune: „Români, nu vă mai alegeți conducători care nu și iubesc țara”! Cred că dacă ar mai trăi, Petre Țuțea ne-ar povăţui acum: „Români, alegeți-vă conducători!”

Sunt sigur că unii dintre dumneavoastră mă veți sancționa pentru că am amestecat în acest material pe Petre Țuțea, cu Baba Vanga. Dar, haideți să fim cinstiți și să recunoaștem, cum este România astăzi. Un amestec de manele și olimpici care vin cu medalii de aur de la olimpiadele internaționale de matematică, fizică și chimie. Şi nu întâmplător, în această enumerare, am început cu manelele.

P.S. Zilele trecute, prin Germania, un român transporta de unul singur către casă, pe trailerul unui tir, un tanc.

