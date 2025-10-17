Avocatul care și-a pregătit apărarea cu AI, o strategie care l-a costat scump

Un avocat a fost găsit vinovat după ce a folosit un instrument de inteligență artificială, asemănător cu ChatGPT, pentru a se pregăti pentru o audiere într-un proces. Judecătorul a concluzionat că avocatul nu doar că s-a folosit de surse nesigure, ci a și încercat să ascundă proveniența informațiilor, ceea ce a dus la irosirea timpului instanței, informează The Guardian.

Judecătorul Tribunalului Superior din Marea Britanie, Mark Blundell, a precizat că ia în considerare raportarea lui Rahman la Consiliul pentru Standarde al Baroului.

De asemenea, a mai declarat că Rahman a încercat chiar să ascundă faptul că a folosit inteligența artificială și că a „irosit” timpul tribunalului.

Problema a ieșit la iveală datorită dosarului în care sunt implicate două surori din Honduras, în vârstă de 29 și 35 de ani. Ele au solicitat azil în Regatul Unit, afirmând că sunt ținta unei grupări criminale în țara de origine. Avocatul Rahman este cel care le-a reprezentat în proces, dosar care a ajuns la Tribunalul Superior.

Judecătorul Blundell a respins argumentele lui Rahman, adăugând că „nimic din ceea ce a spus domnul Rahman oral sau în scris nu stabilește o eroare de drept din partea judecătorului, iar apelul trebuie respins”.

Potrivit magistratului, avocatul Rahman a citat 12 surse juridice în documentele depuse, însă, la o analiză atentă, s-a descoperit că o parte dintre acestea sunt inexistente, iar altele au fost interpretate eronat. Judecătorul a identificat zece astfel de exemple și a detaliat afirmațiile făcute de Rahman în legătură cu aceste presupuse cazuri.

„Domnul Rahman părea complet nefamiliarizat cu autoritățile citate în motivele apelului. Niciuna dintre ele nu a fost adusă în discuție în susținerea pledoariilor sale, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la originea reală a acelor argumente”, a declarat judecătorul Blundell.

Acesta a subliniat că unele decizii menționate în documente nu există. În apărarea sa, Rahman a afirmat că și-a fundamentat analiza pe „diverse site-uri web”, însă judecătorul a considerat explicația înșelătoare.

„Cea mai plauzibilă explicație este că documentul a fost redactat, în totalitate sau parțial, cu ajutorul unui instrument de inteligență artificială, cum ar fi ChatGPT”, a spus Blundell.

Rahman a admis în fața instanței că textul prezentat ar fi putut conține ambiguități și formulări neclare, justificându-le ca fiind „rezultatul stilului său de redactare”.

Cu toate acestea, judecătorul Blundell a respins această explicație, subliniind că problemele pe care le-a identificat „nu sunt chestiuni de stil de redactare. Autoritățile citate în motivare nu existau”, adăugând că au fost generate cu ajutorul unui instrument de inteligență artificială.

„Singura concluzie realistă este că domnul Rahman s-a bazat substanțial pe AI pentru a redacta motivarea apelului și a încercat să mascheze acest lucru când instanța a ridicat întrebări în legătură cu documentele”, a concluzionat Blundell.