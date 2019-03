Lazăr este obligat să scoată adevărul la suprafaţă. Decizia CA Bucureşti în cazul „Sufrageria lui Oprea” este clară. Breaking news în Justiţie

Curtea de Apel Bucuresti îl obligă pe Procurorul General Augustin Lazăr să publice integral ordonanța de clasare din dosarul „Sufrageria lui Oprea”. Informaţia incendiară pentru Justiţia din România a fost livrată de jurnaliştii site-ului Lumea Justiţiei.





Magistraţii Curţii de Apel București au luat o decizie importantă: Procurorul General al României, Augustin Lazăr, este obligat să publice ordonanța prin care dosarul „Sufragerie lui Oprea” a fost clasat, inclusiv datele și informațiile care inițial nu au fost dezvăluite publicului.

În dosarul „Sufrageria lui Oprea”, subiect lansat în Evenimentul zilei, au fost anchetate evenimentele petrecute în casa fostului lider UNPR, Gabriel Oprea, în noaptea alegerilor prezidențiale din 2009. La acea vreme, sufrageria lui Oprea a găzduit o întalnire de taină, la care, printre alţii, au fost prezenţi Laura Codruța Kovesi, George Maior şi Florian Coldea.

Dosarul de la PICCJ cu numărul 213/P/2017 a fost deschis la data de 24 aprilie 2017, ca urmare a publicării de către jurnalistul Dan Andronic în Evenimentul Zilei a episoadelor „Noi suntem Statul”. Două luni mai tarziu, în 20 iunie 2017, PICCJ a dispus clasarea cauzei pe motiv că din materialul probator nu rezultă niciun element sau indiciu de natură să conducă la presupunerea rezonabilă că s-ar fi comis o faptă prevăzută de legea penală.

„Dupa clasarea cauzei, Comisia parlamentara de ancheta supranumita "Sufrageria lui Oprea" a solicitat procurorului general Augustin Lazar in repetate randuri sa comunice “o copie dupa dosarul nr. 213/P/2017, precum si "declaratiile persoanelor audiate” in cauza, in vederea aflarii adevarului. Lazar a refuzat insa de fiecare data comunicarea unei copii a dosarului in care se presupune ca a fost audiata si Laura Kovesi, pe motiv ca in cauza au fost efectuate activitati de urmarire penala nepublice, la care comisia parlamentara nu ar fi avut acces, refuzul lui Lazar afectand concluziile verificarilor efectuate de comisia condusa de deputata Oana Florea”, scrie Luju.

