Au trecut 13 ture din cursa de Formula B. Monopostul Maro nu are nici o șansă, Roșu și Albastru turează.

Au trecut 13 ture din cursa de Formula B. Monopostul Maro nu are nici o șansă, Roșu și Albastru turează. Exclusiv
Configurația după primele 13 tururi de pistă a monoposturilor din cursa de Formula B desfășurată în această duminică în capitala unei țări care face niște alegeri care nu există, seamănă destul de mult cu previziunile specialiștilor, deși distanțele dintre competitori s-au modificat. 7 decembrie, o zi interesantă pentru pasionații de automobilism.

Acest articol reprezintă o fantezie, nu o realitate. Așa cum este realitatea din jurul nostru.

Monopostul roșu se află în frunte

Astfel, după primele ore de la începerea acestei curse de anduranță, monopostul roșu se află în frunte, merge cu 31-32 km/h. Un autoturism robust care reușește să stea sus.

Monopostul albastru se află pe poziția a doua, cu 29-30 km/h, după 13 ture efectuate în cursa de Formula B, fiind mult mai aproape de lider decât se anticipa inițial. Orice modificare poate fi posibilă, unii văd chiar o egalitate.

Cei șase Primari ai Capitalei care au aprins luminile modernizării în perioada 1864-1870
Noapte de coşmar la Târgu Jiu: 27 de maşini făcute praf

Cert este că pare că bătălia se va duce în doi. Este cert că e probabil 🙂

Schimbare de locuri. Mașina maro urcă pe trei

Pe a treia poziție a urcat acum cea de culoare maro, care se nu mai poate să țină pasul cu primele două monoposturi, având doar 21 km/h. Dar a depășit curcubeul. Credem că are grad mai mare. Sau cifră octanică, cum se spune mai nou...

Mașina vopsită curcubeu a căzut pe locul patru și este cu foarte puțin în spate, cu 21 sau 11 km/h la cursa desfășurată. Unii spun că-l lasă motorul și nu va merge cu mai mult de 1o km/h. Dar nu uitați că și corporatiștii sunt pasionați de mașini.

În fine, mult mai în spate se află monopostul alb, care a făcut doar 7 ture de pistă în cursa de Formula B. Mașina albă, urcă, dar nu suficient.

Vremea afectează vremurile

Interes scăzut pentru cursa de Formula B. Probabil din cauza vremii urâte, prezența publicului la cursa de anduranță din Formula B desfășurată în capitala care nu există este variabilă. Suporterii au decis să înfrunte vântul și ploaia pentru a-și încuraja monopostul favorit.

Totuși, interesul pentru cursă ar putea să crească cu trecerea timpului, iar unii dintre fanii echipelor de Formula B să meargă să-și încurajeze mașinile favorite mai târziu, sperând că și vremea se va îndrepta.

Când se încheie cursa

Deocamdată, șoferii monoposturilor prezente la grila de start a cursei de Formula B mai au de condus. Rămâne de văzut cât vor ține motoarele mașinilor și care dintre piloți vor avea nervii mai tari pentru a rămâne în cursă și a-și păstra concentrarea până la final.

Rămâneți conectați pentru a primi, de-a lungul zilei, noi informații despre cursa de Formula B! Dacă suma sare de 100 km/h nu vă speriați. E doar o fantezie...

