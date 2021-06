La patru luni de la cununia civilă, vedeta de televiziune Roxana Ionescu, cunoscută publicului datorită interpretării rolului de „Mama Natură” în fosta emisiune Ciao Darwin de la Antena 1, s-a căsătorit religios cu afaceristul Tinu Vidaicu. Ceremonia a avut loc departe de atenția publicului, în secret.

Pandemia le-a încurcat planurile

Din cauza pandemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii Covid-19, cei doi îndrăgostiți au fost nevoiți să amâne momentul cununiei religioase.

”Nu aveam o dată stabilită, dar am vrut să facem nunta în vara lui 2020, dar nu s-a mai putut. Nu am reprogramat nunta pentru 2021 pentru că am intuit că nu se va întâmpla nicio minune. Noi suntem oricum spontani. Nu am apucat să dăm nici bani pentru local. Nici rochia de mireasă nu am ales-o, dar am în minte ceva. Nu am făcut o simulare, dar știu cum va fi. Sper să fie, de fapt, două rochii, pentru că voi vrea una mai elegantă pentru biserică și una mai ușor de purtat pentru petrecere”, a spus Roxana Ionescu la o emisiune TV, acum câteva luni.

Rochia miresei a luat suflarea tuturor fanilor

Iată, însă, că, sâmbătă, 12 iunie, au pășit în fața altarului spre a-și depune jurămintele și în fața lui Dumnezeu. Ceremonia religioasă a avut loc la Catedrala Metropolitană din Timișoara, dar vedeta a publicat câteva zile mai târziu pozele de la eveniment. Așa cum se observă din postările de pe Instagram, mireasa a optat pentru o rochie albă cu un design aparte și un buchet de flori albe. Mirele, Tinu Vidaicu, a purtat un costum crem, iar cămașa a fost de culoare albă.

Amândoi îndrăgostiții au radiat de fericire. Mireasa, Roxana Ionescu, a publicat chiar și un mesaj emoționant pentru soțul ei, pe Instagram. ”Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit astăzi. Te iubesc, soțul meu”, a scris vedeta.

”Felicitări! Casă de piatră! Va îmbrățișez pe amândoi./ Felicitări!!! Superbi! Tu – superbisima/ Casă de piatră! Să aveți o căsnicie binecuvântată!/ Ești o minunată!!! Felicitări/ Felicităăări! Să fiți super fericiți!/ Casă de piatră și felicităăări!”, sunt doar o parte dintre mesajele pe care vedeta le-a primit de la fani.

După ceremonia religioasă, cei doi îndrăgostiți au petrecut, împreună cu prietenii apropiați și familia, la un restaurant.

Reamintim că cei doi miri au fost nașii cuplului Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu.