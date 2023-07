Au intrat în sevraj, după ce au renunțat să se mai uite la filme deocheate

Pornografia există de zeci de ani, dar odată cu apariția internetului, tot mai mulți oameni o consumă în mod regulat.

Potrivit unei anchete efectuate de legislatorii canadieni, popularul site PornHub primește peste 38 de miliarde de accesări pe an și peste 3,2 miliarde de vizite în fiecare lună. Alte site-uri pornografice sunt la fel de populare, cum ar fi concurentul PornHub, XVideos, care are aproximativ 3,3 miliarde de vizite în fiecare lună.

Ținând cont de faptul că în lume există doar opt miliarde de oameni, asta înseamnă că o persoană obișnuită vizitează aceste două site-uri de aproximativ cinci ori pe an.

Suferă oamenii de sevraj?

„În ciuda acestor auto-raportări, cercetătorii încă nu sunt de acord dacă utilizatorii obișnuiți de pornografie pot dezvolta dependențe autentice de pornografie și manifestă o simptomatologie legată de dependență asemănătoare cu dependențele de substanțe, au scris cercetătorii în studiul lor, publicat în revista academică cu recenzii de la egal la egal Archives of Sex Behavior.”

„Unii au susținut că pornografia este în mod inerent dependentă datorită faptului că este un stimul deosebit de nou și recompensator și că simptomele utilizării dereglate a pornografiei se încadrează într-un cadru de dependență, împărtășind mecanisme neurobiologice similare cu dependențele de substanțe și alte dependențe comportamentale, în timp ce alții susțin că dependența de pornografie nu este o entitate clinică validă și poate fi explicată în schimb prin învățare non-patologică.”

Cercetătorii au stuiat problema

Cercetătorii au încercat să examineze această problemă prin studierea oricăror simptome potențiale de sevraj, care ar apărea în cazurile de dependență de droguri și alcool, în rândul persoanelor care se abțin de la pornografie. Pentru a face acest lucru, cercetătorii au recrutat studenți voluntari, dintre care majoritatea erau femei, care au vizionat filme porno de trei sau mai multe ori în ultimele patru săptămâni.

Acești participanți au fost împărțiți în două grupuri, un grup de control care a continuat să se uite la filme porno așa cum ar fi făcut-o în mod normal și un grup de abstinență căruia i s-a spus să evite orice fel de pornografie timp de o săptămână.

„În timp ce majoritatea participanților din grupul de abstinență (n = 47/86; 54,65%) nu au raportat nicio utilizare a pornografiei în timpul perioadei experimentale, o proporție considerabilă de participanți (n = 39/86; 45,35%) au raportat utilizarea pornografiei cel puțin o dată în această perioadă”, au scris cercetătorii în studiul lor. „Mai precis, șapte participanți (8.14%) au raportat utilizarea pornografiei o dată, 11 (12.79%) au raportat utilizarea pornografiei de două ori, nouă au raportat utilizarea pornografiei de trei ori (10.47%) și 12 (13.95%) au raportat utilizarea pornografiei de patru sau mai multe ori.”

Studiile anterioare au analizat datele auto-raportate de către participanții înșiși. Spre deosebire de acestea, însă, acest studiu nu a observat nicio diferență în ceea ce privește simptomele de dependență în rândul participanților.

Interesant este că orice simptome de sevraj au scăzut doar pe măsură ce studiul a continuat. Acest lucru se corelează cu un fenomen cunoscut sub numele de „derivă descendentă”, care a fost observat în alte studii privind dependența. Acesta vede participanții să raporteze din ce în ce mai puține simptome negative cu cât sunt mai mult testați.

De asemenea, nu a existat nicio diferență majoră între participanții care au vizionat porno mai des sau mai rar; în afară de propria „poftă”. Cu toate acestea, în timp ce aceste pofte ar putea fi văzute ca un simptom al sevrajului, ar putea fi, de asemenea, doar niveluri mai ridicate de dorință sexuală.

