BOMBĂ! ATENTAT TERORIST la Colectiv? Mărturii ȘOCANTE

Au trecut trei ani de la incendiul de la Colectiv, în urma căruia au murit 65 de tineri și mulți alții au rămas schilodiți pe viață. În urma lor au rămas familii sfâșiate de durere, dar și multe întrebări fără răspuns. Fără un verdict clar din partea judecătorilor, varianta unui atentat rămâne în picioare.





Procesul Colectiv a continuat, joi, cu audierea a două arhitecte care au scăpat ca prin minune din foc.

Una dintre ele a declarat, conform Hotnews, că a o jerbă puternică de artificii ce a lovit partea superioară a stâlpului și că apoi s-a declanșat o flacără ce s-a extins foarte repede pe tavan. “Grinzile nu au ars, ci rastelul de lemn”, afirmă tânăra. “S-a extins foarte repede. Senzația pe care am avut-o a fost că era îmbibat cu benzină”.

Ea a adăugat că solistul Andrei Găluț a cerut un extinctor. “Mi-am dat seama că lucrurile nu pot fi controlate și i-am făcut semn prietenului meu să ieșim”.

A doua martoră a declarat căt totul s-a petrecut în câteva secunde și că multe persoane nu au avut timp să își dea seama: “Am trecut în container mergând la pas, dar în container s-a produs îmbulzeală. Am reușit să ies din container strecurându-mă pe lângă o grămadă de oameni căzuți, care blocau ieșirea. După ce am ieșit, am văzut cum din spate a venit o flacără – poate de la contactul cu oxigenul – și un nor dens de fum. A fost un fum de o intensitate sordidă. Am simțit că fumul îmi extrage oxigenul din plămâni”.

În dosar s-au constituit părţi civile 139 de persoane, 11 spitale şi cinci instituţii, potrivit Parchetului General. La dosarul trimis de Parchet sunt de opt inculpaţi: cei trei patroni ai Clubului Colectiv, trei artificieri şi două societăţi comerciale (Colectiv Club SRL şi Golden Ideas Fireworks Artists SRL).

În prezent, inculpaţii sunt sub control judiciar.

În urma incendiului au murit 64 de tineri, iar un alt tânăr a murit la aproape doi ani de la tragedie.

