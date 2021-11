Atac de ultimă oră în capitala Norvegiei: S-au tras focuri de armă. Medicii au făcut tot ce a fost omenește posibil, însă în zadar FOTO

Un atac ce a implicat focuri de armă a avut loc pe o stradă din cartierul Bislett, în capitala Norvegiei, după ce un tânăr rus în vârstă de 30 de ani, potrivit presei internaționale, a vrut să înjunghie mai mulți oameni din zonă. Potrivit videoclipurilor care au circulat ulterior pe rețelele de socializare, filmate de martorii de la eveniment, atacatorul era la bustul gol și purta la el un cuțit mare.

Bărbatul nu se află la primul incident de acest fel. Anul trecut, în luna decembrie, acesta a fost condamnat să ia parte la un tratament psihiatric după un alt atac cu cuțitul ce a avut loc în anul 2019, susține cotidianul norvegian Verdens Gang

🇳🇴#Oslo knife attack: Man shot dead by police after weapon incident in #Norway . A man reportedly armed with a knife has attacked passers-by on the streets in Bislett neighbourhood of northern Oslo before being shot dead by police, officials say. pic.twitter.com/993l018cUq

