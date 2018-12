ATAC ARMAT într-o catedrală! Cel puțin 5 MORȚI

Atacul s-a petrecut la o catedrală din orășelul brazilian Campinas, potrivit Mediafax, care citează presa braziliană.

Un individ a deschis focul asupra oamenilor adunați la slujbă. Atacatorul avea asupra sa două arme automate.

După atac, individul s-a sinucis, mai informează sursa citată.

#BREAKING Gunman killed four people at a Catholic cathedral in Campinas, #Brazil, before killing himself at the altar pic.twitter.com/uHPKnM97lV — Guy Elster (@guyelster) 11 decembrie 2018