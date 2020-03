Artista a decis că e momentul să să își deschidă sufletul în fața celor care o apreciază, pentru a pune capăt zvonurilor despre despărțire. Cu toate astea, artista a dezvăluit că că încă îl iubește pe George Burcea.

„Sunt o femeie care are nevoie să fie iubită, îmbrăţişată, să mi se spună că sunt bună, frumoasă, că am un suflet bun, la asta mă refer şi când vin acasă, am nevoie de căldura şi iubirea familiei mele. Vreau să fiu om înainte de toate. Iubirea mea nu a dispărut. Eu încă am sentimente”, a declarat Andreea Bălan în cadrul emisiunii Răi da’ buni.

Susținătoare LGBT

În urmă cu câțiva ani, Andreea Bălan făcea dezvăluiri care au uimit o lume întreagă, în cadrul unei emisiuni de la Antena 1. Aceasta a vorbit pentru prima data despre iubirea dintre două persoane de același sex. Totodată, cântăreața a spus că susține comunitatea LGBT, ba mai mult, a spuș și care este motivul.

„La mine nu s-a dat nici o femeie până acum, pentru că na, sunt cunoscută de la 14 ani ca o persoană straight, deși am fost mereu o susținătoare a comunității LGBT și am ieșit în stradă cu ei pentru că îi înteleg”, a spus Andreea acum câțiva ani.

„Am fost mereu judecată pentru ce cânt, pentru cum mă îmbrac, cum mă dezbrac, ce zic în interviuri, cu cine mă iubesc sau mă despart, de ce nu mă mărit, de ce nu fac copii, de ce nu fac familie. Știu ce înseamnă să fii judecat de public și «tocat» zilnic pentru ceea ce ești, pentru cum te-ai născut. Și în urmă cu mai mulți ani mă afecta foarte tare.

Încă mă doare să văd cum unii oameni trăiesc și respiră doar ca să le facă viața altora un calvar.

Mi-e greu să văd că oamenii nu sunt toleranți și nu te lasă să te bucuri de viață și să fii tu însuți. Oamenii te taxează la fiecare colț și îți zic cum ar trebui să fii și cum să trăiești”, scria Andreea Bălan pe Facebook, în 2016, imediat după participarea la Gay Parade.

