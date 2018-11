ARTISTA a MURIT pe SCENĂ! Tragedia MOMENTULUI în MUZICA din România. Mesaj SFÂȘIETOR - UPDATE. VIDEO

O artistă a murit pe scenă în județul Arad. Spectacolul la care participa, vineri seara, s-a transformat într-o adevărată tragedie. Tânăra a leșinat și a fost dusă la spital. Ulterior, din nefericire, a fost constatat decesul ei.





UPDATE. Filmarea cu momentul în care Diana se prăbușește pe scenă poate fi urmărit AICI.

UPDATE. Diana și Andrei Jivan formau un cuplu de dansatori și, potrivt infformațiilor postate pe Facebook, aveau o școală de dans. Andrei a transmis un mesaj trist: „ Aseara 09.11.2018 Scumpa mea Sotie s-a stins din viata in urma unui stop cardio-respirator... Imi doresc mult sa nu fiu bombardat cu multe telefoane. Dumnezeu s-o odihneasca in pace!”

UPDATE. Surse judiciare au precizat că, în jurul orei 23.00, Mihaela Diana Jivan, din. București, în timp ce se afla pe scena Casei de Cultură din orașul Sebiș, unde dansa împreună cu soțul său, Andrei Robert Jivan, a leșinat, și a fost transportată cu un echipaj SMURD la Spitalul de Boli Cronice din orașul Sebiș, unde, în urma manevrelor de resuscitare, la data de 10.11.2018, la ora 00.41, a fost declarat decesul.

S-a efectuat cercetarea la faț loclui și a fost solicitat Serviciul Județean de Medicină egală, în vederea efectuării necropsiei. Nu sunt suspiciuni cu privire la cauza decesului.

Poliția Română transmite că, vineri seară, în orașul Sebiș, județul Arad, în jurul orei 23.00, o tânără, de 33 de ani, dansatoare, a leșinat pe scenă, în timp ce dansa cu soțul ei.

A fost transportată la spitalul din localitate, unde, în jurul orei 01.00, s-a constatat decesul acesteia. Nu sunt suspiciuni asupra cauzei morții.

