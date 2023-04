Arnold Schwarzenegger a lăsat celebritatea și a trecut la munca de jos. Actorul a reparat o groapă care dădea bătăi de cap șoferilor. Video

Celebrul actor Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, a decis să facă o faptă bună, alături de echipa lui de muncitori. Pe o stradă din cartierul său, era o groapă care a dat mari bătăi de cap șoferilor și bicicliștilor în ultimele săptămâni. Actorul a decis să o repare chiar el, considerând că vecinii au așteptat prea mult să se întâmple ceva.

Arnold Schwarzenegger, mândru de lucrarea sa, s-a filmat alături de alți muncitori, cu lopata și mătura în mână. Imaginile au devenit virale în scurt timp, depășind peste un milion de vizualizări.

„Astăzi, după ce tot cartierul a fost supărat săptămâni întregi că această groapă uriaşă strică maşinile şi bicicletele, am ieşit cu echipa mea şi am reparat-o. Întotdeauna spun, să nu ne plângem, să facem ceva în privinţa asta. Iată!”, a scris el pe reţelele de socializare.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT

— Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023