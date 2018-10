Arhivele SRI în cartea fostului director. Maior surprinde America

Ambasadorul român la Washington, George Maior, a folosit date declasificate din arhivele serviciilor de informaţii româneşti şi americane, în realizarea biografiei spionului american Frank Wisner.





În cartea „America’s First Spy: The Tragic Heroism of Frank Wisner” (Primul spion american: Eroismul tragic al lui Frank Wisner), George Maior s-a folosit de literatura de specialitate și a colecțiilor arhivistice relevante americane (U.S. National Archives and Records Administration şi the U.S. Department of State’s Foreign Relations of the United States). De asemenea, Maior a lucrat intens și cu documente declasificate ale serviciilor româneşti de informaţii, din timpul războiului și imediat după război, Serviciul Special de Informații (SSI).

Potrivit Amazon.com, ambasadorul român a avut, de asemenea, acces fără precedent la materialele nepublicate anterior din arhiva personală a fiului lui Frank Wisner, diplomatul american Frank G. Wisner, al II-lea.

Frank Wisner a fost, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ofiţer OSS (Office of Strategic Services). Numele lui Frank Wisner e legat de România primelor luni de după lovitura de stat de la 23 august 1944. Pe 1 septembrie 1944, Frank Wisner vine la Bucureşti ca şef al Staţiei OSS din România, însărcinat cu conducerea Operaţiunii secrete Hammerhead. (

