Arca lui Noe, găsită în IRAN? Exploratorii biblici pretind că au descoperit nava. Foto în articol

Biblioteca Arheologică a Institutului de Cercetare și Explorare afirmă că există dovezi clare că locul unde se "odihneşte" nava legendară "se află pe Muntele Takht-e-Sulaiman".

Arca lui Noe, chivotul unui nou ciclu al omenirii, este unul dintre cele mai căutate mistere din Biblie. Orice descoperire a unor dovezi incontestabile despre Marele Potop ar pune capăt multor speculaţii despre istoria omenirii. Istoricii și oamenii de știință convenționali se îndoiesc, însă, de faptul că evenimentul descris în Biblie a fost vreodată, fără a exista măcar o dovadă despre evenimentul cataclismic.

Institutul BASE susține că a descoperit un obiect gigantic deasupra muntelui - are 13,120 de metri şi "se potrivește dimensiunilor aproximative cu Arca lui Noe". Arheologii biblici nu susțin 100% că obiectul din Iran este nava, dar au spus că este "locul cel mai probabil ca Arca lui Noe să fi rămas acolo".

BASE și Cornuke au oferit imagini cu formațiuni de rocă care arată ca niște grinzi din lemn - şi care seamănă cu corpul unei nave de lemn. Exploratorii susțin că regiunea "Ararat" menționată în Biblie - despre care se credea că se referă la Muntele Ararat din Turcia - este de fapt o referință la o regiune montană din vechiul Babilon.

Alți scriitori străvechi fac de asemenea referințe la un obiect din Iran despre care se credea că este Arca, inclusiv biograful regelui biblic Herrod. Președintele Institutului, Bob Cornuke, susține că expedițiile sale au descoperit un obiect aparent de 400 de picioare, care seamănă cu rămășițele din Arca lui Noe.

Daily Star Online a dezvăluit anterior că CIA a folosit sateliții spioni pentru a verifica locația pentru Arca lui Noe după ce a aflat că a fost găsită în Turcia.

Mai mult, au fost găsite dovezi despre viața marină pe munte, plus rămășițele unui altar, iar Institutul BASE susține că zona are în apropiere destul de multe ecosisteme pentru a găzdui toate animalele de pe Arcă. Cornuke admite dificultăți în dovedirea faptului că sunt rămăşite din Arcă, însă BASE declară: "Descoperirea are un potențial puternic".

