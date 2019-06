„Apocalipsa după Deontologi: Adio știri pozitive, adio pupat în fund!”

„Adio știri pozitive!” Redacția Newsweek România și-a deconspirat parti-pris-urile politice în comunicatul prin care se războiește cu liderii politici care merg la Antena 3, scrie jurnalistul EvZ Mirel Curea.





„Newsweek România a emis un ordin de zi pe unitate prin care a anunțat că toate cadrele îi vor boicota, adică nu îi vor mai băga în seama, pe liderii politici care vor mai apărea la Antena 3. Nu, nu în sensul în care vor renunța la reflexul de a răcori cu adierea răsuflării părțile intime ale clientelei, ci în acela că nu-i vor mai afișa la gazeta lor de pe platoul mare pe unii”, scrie jurnalistul, pe Facebook .

„De ce sunt rău și zic asta? Păi, nu sunt! Comunicatul prin care anunță această înfricoșătoare apocalipsa media pentru acești politicieni este foarte limpede, asta spune: „Newsweek Romania îi va boicota, de azi, pe liderii politici care se duc la Antena 3. Regula se aplică tuturor, indiferent de partid (PNL, USR-PLUS, PMP). Deci zero știri pozitive despre ei, zero preluări de comunicate de la ei, zero interviuri cu ei.” „Zero știri pozitive” fix ceea ce spuneam eu înseamnă: liderii ăștia politici care se duc la Antena 3, pentru că vor ca mesajul lor să se bucure de o audiență substanțială, nu de un ecou pe măsura unui chițăit într-un borcănel cu capacul bine înșurubat, nu vor mai beneficia de nicio răcoreală din partea micuților necăjiți. Deci, zero laude deșănțate! Zero știri pozitive, băi liderilor politici, adio, aplicații răcoritoare, rămâneți fără ventilatoare exact acum, la debut de caniculă!”, mai spune Mirel Curea

„Asta este doar partea caraghioasă, marea teslă pe care și-o dau la nervi maximi toa-majorii de la Newsweek România este alta. Aceea că enumeră partidele celor despre care ei dădeau, dar nu vor mai da, „știri pozitive”. Abia chestia asta le dă adevărata măsura: uite, băăă, nu pe alții, ci pe voi vă favorizam, asta în timp ce ne prosteam rarii cititori cum că îi informăm pe bune! Să nu vă lăsați copiii să se joace pe la ăștia, prin unitate! Riscă să calce în vreo deontologie”, își încheie jurnalistul postarea.

