Apariții extravagante și ținute „nebune”. Vedetele au apelat la stiliști

Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului, organizat săptămâna aceasta în Sala Unirii din Palatul Parlamentului – ELLE Style Awards 2018 – a avut dress-code și a adus împreună vedete, designeri, modele, prieteni și colaboratori ai revistei care a aniversat 21 de ani pe piața românească.





Extravaganța a atins cote maxime, cu rochii ample, bărbați pe tocuri, invitați cu cagule pe față și simboluri religioase opulente.

Iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai aşteptate petreceri a sezonului, desfăşurată într-un spaţiu reinventat total pentru acest eveniment. Am văzut ultima revelație în materie de cizme over-the-knee Versace (J.Lo făcea furori în ele, pe Instagram, acum mai puțin de o lună), câteva perechi de Triple S de la Balenciaga, cagule Gucci și D&G, borsete și sandale Prada, dar și Louboutin-i purtați cu ținute concepute de designeri români inspirați.

Vedetele au mizat pe creații autohtone

Andreea Bănică și Andra Andreescu și-au etalat sânii în decoltee abisale, în timp ce Andreea Bălan a strălucit, la propriu, mai slabă ca niciodată, în ciuda sarcinii care a intrat în al doilea trimestru. Carmen Simionescu, fiica lui Adi Minune, și-a reinventat look-ul pentru acest eveniment, a purtat bob și o rochie plină de volane.

Cel mai „tânăr” cuplu

Proaspăt „eliberată” de căsătoria cu fostul mare tensiman Ilie Năstase, Brigitte Năstase și-a etalat formele retușate la brațul proaspătului logodnic, Corneliu Oană, cu 7 ani mai tânăr. Cornel a cerut-o în căsătorie pe vedetă, după doar câteva luni de relație, iar cei doi pregătesc nunta, vorbind chiar de urmași.

Premianții

Petrecerea a culminat cu gala de premiere, care a dezvăluit publicului câştigătorii celor unsprezece categorii ELLE Style Awards.

Dan Beleiu a câştigat premiul pentru cel mai bun fotograf al anului, Andra Andreescu a fost desemnată cel mai bun designer, Diana Tache – cel mai bun tânăr designer, iar premiul pentru stil personal i-a revenit Deliei care a primit și premiul Best Pop Artist. Ștefania Ivănescu a fost desemnată cel mai bun model. Adonis Enache a câştigat premiul Best Hairstylist şi Ioana Stratulat a fost desemnată Best Make-up Artist. Premiul pentru cel mai bun brand românesc a revenit brand-ului Musette. Titlul Best Male Artist a revenit artistului Carla's Dreams, iar cel de Best Jewelry Designer, l-a câștigat Mona Vulpoiu.

Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, de la Asociația „Dăruiește viața” au primit premiul special ELLE Women, pentru proiectul „Noi facem un spital”.

