Antonia a oferit detalii INTIME din DORMITOR cu MAREA IUBIRE! I-a dat FIORI prin fiecare ATINGERE. Surpriză TOTALĂ: NU ESTE Velea!

Antonia, soţia cântăreţului Alex Velea a vorbit pentru prima oară în faţa camerelor de luat vederi despre viaţa sa sexuală. Artista a mărturisit cum şi-a pierdut virginitatea la varsta de 16 ani pe vremea când era elevă.





Primul său iubit a fost un coleg de liceu iar relaţia lor a durat aproape patru ani, potrivit cancan.ro

”Prima dată când am făcut-o a fost naşpa, cu prima mea dragoste. Îmi ziceam: ”De ce face lumea asta?!”. Gen, te doare, de ce vrei să faci asta?! Nu, n-a fost ok. 16 ani aveam, nu ştiu cum o să vadă lumea asta. S-a întâmplat cu prima mea dragoste, cu băiatul cu care am stat tot liceul meu, timp de 4 ani. S-a întâmplat în sufrageria lui. Nu e nimic picant. Îmi place deasupra. Vreau să spun ambele, dar nu am cum (nr. îi place deasupra şi sub atunci când face sex). Îmi displace un bărbat care se gândeşte numai la plăcerea lui, care nu mă vede. Noi face dragoste pe muzică metalică. Glumesc! Glumesc! Pe sâni, mai degrabă în zona asta, pentru că eu am pierce-uri pe sfârcuri.

Nu prea am folosit la viaţa mea (n.r. jucării sexuale). Nu prea am experimentat cu multe. Probabil după ce am născut şi trebuie să aştepţi, cred că vreo lună, o lună şi ceva. Nuuu, ştiţi când?! Când am venit din America şi nu aveam relaţie, atunci cred că am stat vreun an sau doi ani fără să fac sex. Da, de animal (n.r. scoate sunete când are orgasm). Mi se pare normal să nu scoţi sunete, mi se pare anormal. Nu am nicio fantezie ciudată. Nici nu ştiu dacă-mi doresc fantezii ciudate”, a povestit Antonia.

Antonia şi Alex Velea îşi trăiesc povestea de dragoste de patru ani

Cei doi artişti au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Pentru custodia fetei, cei doi foști soți au o dispută care durează de câțiva ani. Maya Rosaria Castellano s-a născut pe 28 august 2010. În prezent, ea locuieşte în Italia alături de bunicii lui Vincenzo.

