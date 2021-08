Anticiclonul african „Lucifer” pune stăpânire pe Europa: Temperaturi de 50 de grade Celsius. Alertă de noi incendii. FOTO

În Sicilia s-au atins 48,8 de grade Celsius, iar prognozele meteo arată că sudul Italiei va fi sub stăpânirea anticiclonului african Lucifer pentru întreaga săptămână.

Mai exact, această temperatură a fost înregistrată în localitatea Siracuza, lângă Floridia, și a fost raportată de Serviciul de informații agrometeorologice siciliene (Sias). Niciodată în Europa nu s-a înregistrat o temperatură atât de ridicată: este deci un record real, care, totuși, va trebui confirmat de Organizația Meteorologică Mondială.

În Lentini, un alt oraș aflat sub cod roşu de caniculă, primarul Saverio Bosco a semnat un ordin pentru a limita plimbările pe străzi la cele mai fierbinți ore și, de asemenea, pentru a proteja sănătatea animalelor.

«De la 10 la 19 este interzis mersul cu câinii la plimbare și este interzisă ţinerea animalelor pe balcoane sau terase. Protecția civilă și Crucea Roșie ajută pe cei mai slabi și mai fragili oameni, cum ar fi persoanele în vârstă ». În municipalitate ieri 4 persoane în vârstă au ajuns în camera de urgență pentru că erau deshidratați.

Recordul anterior, de 48 de grade Celsius, a fost stabilit în 1977, la Atena

Revenind în Italia, s-au înregistrat valori de peste 40 de grade în diferite regiuni. De exemplu, și astăzi în Sicilia s-au atins 47,4 C în Paterno ‘, 45,4 în Francofonte, 45,2 C în Aragona, 46 C în Mineo, 46,1 C în Noto, în timp ce în Sardinia vârfurile au atins 43,1 C în Barumini, 43,6 C în Ballao, 42,9 C în Dolianova SG, 42,5 C în Sestu.

Căldură mare și în Calabria cu 41,9 C în Torano Castello, 41,2 C în Sellia, 44,5 C în Bova. Peste 40 C și în Campania cu 42,2 C în S. Maria a Vico, 41,3 C lângă Benevento, 41,2 C în Pompei, 40,3 C în San Salvatore Telesino și în Lazio cu 40,3 C lângă Frosinone.

În Calabria şi în Sicilia, pompierii au avut 300 de intervenţii în 12 ore. Șapte avioane Canadair au fost mobilizate încă din zorii zilei de miercuri, a anunţat departamentul pentru stingerea incendiilor.

Un bărbat în vârstă de 77 de ani a murit, miercuri, în urma arsurilor suferite în timp ce încerca să se adăpostească în locuinţa sa, care a fost cuprinsă de flăcări, într-o zonă rurală situată lângă Reggio Calabria.

Spania și Portugalia se pregătesc de incendii

Între timp, Spania și Portugalia se pregătesc, de asemenea, de un val de caniculă care a făcut deja ravagii în sud-estul Europei, în special în Grecia, și se îndreaptă acum spre Peninsula Iberică.

Un val de caniculă alimentat de aerul fierbinte din Africa de Nord a înghițit părți mari ale regiunii mediteraneene în ultimele zile, contribuind la incendii masive și ucigând zeci de oameni în Italia, Turcia și Algeria.

În Algeria, cel puţin 65 de persoane, între care 28 de militari, şi-au pierdut viaţa în incendiile forestiere care au devastat de luni seara, scrie agi.it.