ÎMPĂCAREA ANULUI la ANTENA 1. NIMENI nu se aștepta la așa ceva. News alert în media de Ziua Națională

După ce s-au despărțit provocând un mare scandal, Răzvan și Cati de la „Insula iubirii” și-au dat seama că nu pot rezista unul fără celălalt și au decis să mai își mai acorde o șansă poveștii lor de dragoste.





Cei doi concurenții de la „Insula iubirii” au stârnit un val de controverse în rândul telespectatorilor. Încă de la casting, Răzvan a vrut să știe o țară întreagă cum își ține el iubita sub papuc și a detaliat tratamentele pe care i le-ar aplica lui Cati pentru a-i arăta cine este șeful. Tânărul a pozat într-un bărbat potent financiar, care își agresează iubita cu șapte ani mai mare decât el.

Răzvan și Cati s-au cunoscut în urmă cu un an și jumătate pe Internet și au venit la ”Insula iubirii” pentru a-și testa dragostea. Cu toate că aveau încredere, ambii au căzut în ispită, iar la întâlnirea finală s-au certat și și-au reproșat lucruri pe care le-au făcut cu ispitele pe parcursul săptămânilor petrecute în Thailanda. La final, Răzvan și Cati au anunţat că nu mai formează un cuplu. Ea a mărturisit atunci că nu mai poate accepta testele şi comportamentul lui Răzvan, iar el a spus că nu poate să treacă cu vederea faptul că iubita lui s-ar fi îndrăgostit de ispita George.

Imediat după acest episod, se pare că cei doi au revenit la sentimente mai bune și au decis să mai dea o șansă poveștii lor de dragoste. Recent, Răzvan și Cati s-au fotografiat împreună într-un mall din Capitală. Cei doi nu erau însă singuri, ci împreună cu alte două foste concurente de la „Insula iubirii”: Marinela și Elena Stroe.

Deși, la începutul emisiunii, Răzvan poza în bărbatul fatal, pe parcurs s-a dovedit a fi… un pic diferit. Tânărul are un job normal la o benzinărie din Capitală. Unul dintre internauți l-a pozat la locul de muncă și a postat imaginea pe contul său de socializare. Ipostaza în care a fost imortalizat concurentul de la „Insula iubirii” a stârnit reacții incredibile în mediul virtual. În timp ce unii l-au criticat pentru atitudinea din show, alții au recunoscut că îl admiră.

Ei bine, nici reacția lui Răzvan nu a întârziat să apară. La câteva zile, după ce fotografia cu el în benzinărie a făcut furori în rândul internauților, tânărul a transmis un mesaj pe contul său de socializare.

”Nu îmi este rușine că muncesc cinstit și nu am primit ajutor de la nimeni în viața mea! Muncesc de la vârsta de 15 ani! Poate părinții mei nu au avut posibilitatea să mă țină în puf. Tot ce am, am datorită mie”, a scris Răzvan pe contul său de socializare.

Liviu Dragnea, mesaj pentru națiune de 1 Decembrie. VIDEO

Pagina 1 din 1