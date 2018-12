REPLICI ÎNCINSE la ANTENA 3. Ministrul a cedat şi a vorbit despre dovezi: „AM FOTOGRAFII” Breaking news

Între jurnalistul Radu Tudor de la Antena 3 și ministrul demisionar de la Transporturi, Lucian Șova, a avut un schimb aprins de replici după ce prezentatorul a afirmat că are senzaţia că, de multe ori, „Compania Naţională de Drumuri lucrează mai mult împotriva sa”.





„Compania Naţională de Drumuri, de multe ori, lucrează împotriva dumneavoastră şi a noastră, plătitori de taxe. Nu o dată am simţit, ca jurnalist, că vă sunt ostili cei de la CNAIR şi că lucrează peste capul dumneavoastră, cu tot felul de băieţi din ţara asta, şi nu performeaza şi nu livrează", a spus Radu Tudor la Antena 3.

În replică, Lucian Șova a declarat că lucrurile nu mai stau chiar așa, după ce a luat mai multe măsuri: „Nici nu afirm, nici nu confirm acest lucru, dar nu au mai reuşit să facă acest lucru în ultimele luni pentru că mi-am pus capul pe butuc.

Am trimis secretarii de stat şi au inventariat problemele şi am eliminat barierele administrative. O consilieră a mea stă, în fiecare zi, pe şantier la A3, de dimineaţă până noaptea. Am fotografii.

În ultimele săptămâni, se lucrează şi noaptea, de parcă astă vară nu puteau lucra ziua. Produc şi efecte. Sunt foarte încrâncenat ca, până în ultima zi de mandat, să mai produc efecte, chiar dacă acestea nu sunt pe măsură așteptărilor.”

