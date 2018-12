Antena 1, marcată de ÎNCĂ O PLECARE DE MARCĂ? Răspunsul mult aşteptat a venit. News alert în media

Andreea Berecleanu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din România. Vedeta a depășit un sfert de secol de carieră și este o adevărată profesionistă în domeniul ei de activitate. Vedeta de la Antena 1 a vorbit, în exclusivitate, într-un interviu acordat pentru VIVA!, despre retragerea de la pupitrul știrilor.





„Am o amintire vie a începuturilor, chiar dacă s-a întâmplat demult. Acestea sunt reperele vieții mele. Câteva, semnificative. Este o profesie care m-a ales pe mine, dincolo de ce îmi doream eu când am terminat liceul. Eu am vrut să fac Litere/Limbi Străine, dar am nimerit în presă. Prima dată în presa scrisă, apoi, la câteva luni distanță, făceam și presă scrisă, și televiziune. Era la SOTI, prima televiziune independentă din România, cu un puternic impact la public, era considerată chiar televiziunea opoziției la putere din acea perioadă. Alternativa era TVR. Imediat după aceea, au apărut Antena 1 și celelalte posturi private. Eu am rămas îndrăgostită de știri, încă de atunci, de la începuturi. Și de reportaj, și acum ies pe teren când am ocazia”, scrie VIVA!.

Întrebată dacă a avut vreun moment de cotitură în activitate, sau dacă a avut vreodată intenția de renunța, Andreea Berecleanu a declarat că „Nu, nu îmi aduc aminte. Rezistența în timp este punctul forte, dincolo de ce se întâmplă în redacții ‒ venirea și plecarea oamenilor, a guvernelor, a directorilor. Pe mine mă interesează ceea ce reprezint pentru public și respect asta. Întotdeauna, ca prezentator de prime time, am fost în atenția publicului și ca persoană cunoscută, nu doar ca jurnalist. Mesajul meu, toate interviurile legate de viața personală, livrate mereu cu discreție, au fost cele adevărate. Niciodată nu am transmis altceva, lumea apreciază corectitudinea și autenticitatea. Oamenii se regăsesc în poveștile noastre de viață și știu că, dincolo de această meserie, care pare strălucitoare, preocupările unei femei sunt aceleași”.

Cu privire la întrebarea dacă intenționeaază să se retragă de la pupitrul știrilor, aceasta a declarat: „Nu, nu am avut niciun motiv. Dincolo de TV, eu sunt un om de comunicare, restul zilei îl dedic acestei activități, sub toate formele ei. Apoi, site-ului Estetica Premium, partea de comunicare a clinicilor medicale, dar și a altor clienți. Este un alt job full time”.

Despre frici și temeri, aceasta a menționat că „Da, am simțit că prime time-ul, care este considerat momentul de vârf al zilei, îmi aduce satisfacții profesionale și audiențe ridicate, dar îmi ia din timpul petrecut cu copiii mei. Eva studiază la Londra din acest an, dar atât ea, cât și Petru, ajungeau acasă, de la școală, în jurul orei 16, exact când eu eram deja la redacție. Este un sacrificiu și pentru ei, și pentru mine, asumat. Încerc să mă revanșez cât pot seara și în weekend”.

UDREA, eliberata mai devreme! Ce s-a intamplat in puscaria costaricana! Informatii BOMBA

Pagina 1 din 1