DOLIU la Antena 1. UN NUME GREU s-a stins. Mesaj emoţionant: „Dumnezeu alege să ne facă drumul lin acolo sus, la El”

Momente grele pentru o cunoscută prezentatoare de la noi. Un prieten foarte bun și coleg de breaslă s-a stins din viață. Jurnalista Mara Bănică trece prin clipe grele după ce a aflat că i-a murit un foarte bun prieten.





Jurnalista a evocat cu emoție întâlnirea ei cu regretatul Daniel Pitei:

„In fotografia asta asteptam „rec" ul. Regizorul de platou numara, la unison cu producatorul din casca „5, 4, 3..". Sunt ultimele secunde inainte de „rec". Prezentam la Antene „Capcana Seductiei", 2-3 ani in urma, nici nu mai stiu. In fata "rec ului" eram eu. In spatele lui, insa, stau atat de multi oameni, incat uneori imi pare ca profesia asta e toata despre generozitatea lor daruita prezentatorului. El are faima, el se alege mereu cu banii cei multi, el e ceea ce conteaza in fata publicului. Si nu e drept sa fie asa. De cele mai multe ori, in spatele celor de pe sticla stau oameni care muncesc 16 ore pe zi pentru ca cei din fata sa dea perfect.

In spatele acestei fotografii de cand eu prezentam „Capcana Seductiei" statea si Daniel. Il stiu din 95. Aveam nici 20 de ani si cochetam colaboratori cu TVR ul. Atunci el a avut noroc. Mai mult decat mine. Caci in profesia asta, si norocul are rolul lui. A prezentat o emisiune la TVR atunci. Eu n am luat concursul. Doua decenii mai tarziu, Daniel a devenit producator de segment la emisiunea prezentata, de aceasta data, de mine. Vesel. Un om vesel. Autoironic tare, semn de maxima inteligenta. Un umor englezesc amestecat, adesea, cu romanismele noastre. O cultura care batea la fundul gol pe multi. De ce cred eu ca i am aprins o lumanare de drum lin aseara, tarziu, la capela la care este inca depus? Pentru ca profesia asta a noastra nu e dreapta. Pentru ca nu avem drum lin. Pentru ca e lupta de 100 de ori mai mare si mai dura pentru supravietuire. Pentru ca marginalizam valorile fiindca „merge si asa". Pentru ca unii dintre noi nu stim sa facem altceva. Si fiecare cadere ne loveste atat de tare incat Dumnezeu alege sa ne faca drumul lin acolo, sus, la EL. Sa ai grija de noi, Daniel Pitei. Si iarta ne pe toti. Asa cum stiu ca si pe tine te a iertat bunul Dumnezeu", a scris îndurerată Mara Bănică, pe contul său de socializare.

