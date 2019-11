Cântăreața a fost fotografiată complet goală într-o piscină, iar imaginile interzise minorilor au fost făcute publice chiar de ea. Înainte să se răcorească, excentrica artistă a renunțat la rochia transparentă îi acoperea corpul tonifiat în sala de antrenament, scrie Cancan.

„Teama de a nu pierde si teama de a nu fi abandonati ne intareste autoritatea asupra fidelitatii. Intr o cultura in care totul este de unica folosinta si restructurabil, acest fapt ne confirma cat de inlocuibili suntem si nevoia de a ne simti in siguranta in relatia esentiala este cu atat mai mare. Vrem sa stralucim in ochii partenerului, vrem sa stim ca noi contam si ca, cel putin pentru o persoana, suntem neinlocuibili…” este mesajul așternut de Anna Lesko pe rețelele de socializare.

Cu câteva ore înainte de a publica aceste poze alb-negru, realizate la o piscină, diva a postat alte două imagini HOT în care apare în costumul Evei… dar s-a acoperit cu un voal alb. Fotografiile făcute în poziții incitante au fost însoțite de următoarele gânduri cu care Anna Lesko a rezonat: „E nevoie de curaj sa te straduiesti sa ajungi in locuri unde nu ai mai fost niciodata…sa ti testezi limitele…sa rupi barierele. Si a venit ziua cand riscul pe care ti l ai asumat pt a ramane inchis inauntrul bobocului este mai dureros decat riscul pe care ti l ai asumat pentru a inflori”.

