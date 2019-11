Anna Lesko a transformat atmosfera posomorâtă de afară, dar și din case într-una “incendiară”. Excentrica artistă a postat trei poze în care apare topless, în timpul unei vacanțe petrecute pe meleaguri însorite. Surprinzător pentru unii dintre apropiați și fani, cântăreața a a lansat un atac dur la adresa unor dive din showbizul românesc, scrie Cancan.

La 40 de ani, Anna Lesko are un trup de zeiță și nu au fost puține momentele în care a pozat pe jumătate goală sau chiar complet dezbrăcată anul acesta. Azi, ea “a scos de la naftalină” trei fotografii în care are doar bikini pe ea și le-a publicat în varianta alb-negru. Mesajul pe care l-a transmis odată cu aceste imagini incendiare și l-a început cu o mărturisire: “Nu sunt un exemplu de urmat”, a continuat cu câteva replici acide la adresa unor vedete și a încheiat cu un sfat prețios.

„Nu sunt un exemplu de urmat! Cu trecerea timpului, nu ma mai simt de parca ar trebui sa ma justific. Suntem diferiti si frumosi in felul nostru. Aaaa, poti tine cont de anumite aspecte, sa vezi daca rezoneaza in context cu tine. Poate ce mie imi prieste, pe tine te dezavantajeaza. Femeile care se dau drept exemplu si se bat cu pumnii in piept ca sunt demne de urmat in toate cele, nu imi prezinta incredere. Am intalnit suficiente la viata mea.

Astazi, ea daca este «combinata» cu un fotbalist o vei vedea negresit pe stadion, in plina actiune. Dupa, se indragosteste de altul, un actor, o vei vedea in public aplaudand cel mai zgomotos posibil. S-a despartit si de acesta si s-a indragostit de un patron de club, o vei vedea non-stop acolo, sa nu-i scape ceva… Daca o intrebi, iti va raspunde ca stie bine directia, dar, in realitate, este foarte derutata.

âIn fine, ca sa scurtez, fii mai inventiva de atat! Fii mai dibace. Urmareste fenomenul, ce se intampla in jurul tau. Analizeaza-te pe tine in diferite contexte. URMARESTE-TE PE TINE, NU PE CINEVA! Si atunci, ai sa te indragostesti de tine” este mesajul scris de cântăreață pe rețelele de socializare, unde a postat pozele de mai jos.

Te-ar putea interesa și: