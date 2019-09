După ce s-a zvonit că Anna Lesko l-ar fi părăsit pe tatăl copilului ei din cauza lui, Mike Diamondz a făcut primele declarații despre relația dintre el și artistă.

Artistul a declarat că cei doi nu s-au sărutat.

„Îmi place Anna Lesko, este o tipă frumoasă, este o doamnă pe care o apreciez prin muzica sa. Nu am sărutat-o niciodată pe Anna Lesko. Nu am sărutat-o. Eu cred că atunci pe moment, din partea mea ar fi fost ceva. E un sentiment de moment, nu trebuie să ne bazăm viitorul pe sentimentele de moment. Împrejurarea în care eram era una favorabilă, dar soarta a decis ca lucrurile să rămână așa. Nu știu dacă a fost un început de relație. Am ajuns acasă singur și am cercetat problema. Eu cu Anna mă știu de peste 10 ani, ea este o fată foarte senzuală și eu mereu am răspuns carismatic. De fiecare dată când ne vedem e aceeași atitudine. M-am gândit că este cu cineva de foarte mult timp, dar faptul că nu își păstrează distanța e un semn”, a spus artistul la Antena Stars.

La începutul verii, Anna Lesko a fost surpinsă în NUBA București alături Mike Diamondz. în ipostaze incendiare. Cei doi și-au vorbit minute bune, după care și-au șoptit la ureche. Cei doi s-au îmbrățișat și s-au sărutat cu patimă, scrie Cancan.

Te-ar putea interesa și: