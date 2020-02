Cântăreața a postat noi imagini senzuale pe internet. Cei mai mulți fani au lăudat-o, însă unii au criticat-o. „Ești anorexică!” i-a scris cineva, iar artista a luat pur și simplu foc.

Replica a venit aproape instantaneu: „Nu sunt un exemplu de urmat! Cu trecerea timpului, nu ma mai simt de parca ar trebui sa ma justific. Suntem diferiti si frumosi in felul nostru. Aaaa, poti tine cont de anumite aspecte, sa vezi daca rezoneaza in context cu tine. Poate ce mie imi prieste, pe tine te dezavantajeaza. Femeile care se dau drept exemplu si se bat cu pumnii in piept ca sunt demne de urmat in toate cele, nu imi prezinta incredere. Am intalnit suficiente la viata mea”, a scris solista.

Sursa: Prosport.ro

